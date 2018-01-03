В Сирии разбился российский вертолет, пилоты погибли

В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. В результате авиакатастрофы погибли оба пилота. Еще один член экипажа — борттехник — был отправлен в больницу.

Как заявили в военном ведомстве, причина падения вертолета — техническая неисправность. Минобороны отмечает, что вертолет не обстреливали.

Российский вертолет разбился еще 31 декабря. Минобороны сообщило об этом только сейчас.

Как установила Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, в результате крушения вертолета погибли майор Артем Кулиш и член экипажа по фамилии Матвеев.

«При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли», — сказали в Минобороны РФ.

Россия участвует в военной операции в Сирии с 2015 года. За это время там погибли не менее 45 человек. Россия потеряла шесть вертолетов и три самолета.