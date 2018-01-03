Названы белорусский «провал года» и «самая безумная идея»

Аналитический центр «Стратегия» и Научно-исследовательский центр Мизеса представили итоги социально-экономического развития Беларуси в 2017 году. Всего названы 16 номинаций, среди которых, пожалуй, можно выделить две, которые привели к существенному ухудшению ситуации в экономике и обществе.

Фото с сайта Kp.ru

При выявлении «провала 2017 года» выбирали из 12 претендентов.

1. Провал обещания оптимизировать систему государственного управления, а также сократить негативное влияние бюрократии.

2. Провал повысить статус учёного и учителя в Год науки.

3. Разработка стратегии повышения эффективности управления госорганизациями при неизменно низком качестве управления государственными коммерческими организациями.

4. Провал продать акции госпредприятий Минпрома, в том числе БАТЭ, «Горизонта» и «Гомсельмаша». По словам первого зампредседателя Госкоимущества Алексея Васильева, «не было даже ни одного предложения инвестора, за которого мы могли бы зацепиться».

5. Невыполнение обещания отмены субсидиарной ответственности.

6. Иностранное предприятие ИООО «Рыбоводное хозяйство «Ясельда» (Белоозерск) и его провал с африканским сомом: планировали производить 700 тонн рыбы, получили 70 тонн.

7. Агентство по управлению активами не стало полноценным органов профессионального управления государственными активами.

8. Провал переговоров правительства Беларуси с МВФ по кредиту в ~ $ 3 млрд по 2,25% годовых.

9. Провал запустить завод по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината (ЦKK), скандалы с его строительством и соответствием экологических стандартов.

10. Провал продать пакет акций «Беларусбанка» иностранному инвестору (венгерскому), а также продать ОАО «Брестпиво».

11. Провал крупнейшего польского производителя мяса курицы Konspol после двух лет переговоров купить завод в Беларуси после введения ограничений на импорт куриного мяса из Польши.

12. Провал со сбалансированием рынка труда: в конце 2017г. количество вакансий для врача в 90 раз превышает численность зарегистрированных безработных, имеющих данную специальность, для медицинских сестер — в 54,4 раза.

В итоге «победителем» был назван провал переговоров правительства с МВФ.

В номинации «Безумная идея 2017 года» претендентов было в два раза больше.

1. Правительство определило, как «важнейший» инвестиционный проект «создание нового производства садового домостроения с модернизацией действующих мощностей».

2. Обязательная сертификация всей импортной бытовой техники и электроники.

3. Общенациональный режим обсуждения вопроса о том, во сколько нужно начинать занятия в школе.

4. Утверждение списка из 223 позиций на импортозамещение, включая мультиварки, пылесосы, посуду и арматуру для смывного бачка.

5. Приказ главы страны довести зарплату к концу года до $ 500

6. Создать гарантийный страховой фонд для безработных за счёт дополнительных взносов, т. е. налогов, на коммерческие организации.

7. Запрет увольнять работников без согласования с местными органами власти.

8. Полный запрет рекламы лекарств в Беларуси (идея Минздрава).

9. Создать льняной холдинг на базе всех льнозаводов в условиях, когда модернизация льнозаводов провалилась, а холдинги ни в одной другом секторе экономики себя не оправдали. Аналогично – с производителями фармацевтической продукции.

10. На деньги налогоплательщиков предложить белорусам эксклюзивные джинсы из льна и хлопка по цене BYN100. Впоследствии цена была снижена более чем вдвое.

11. Инициатива Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле за ценами в торговых объектах.

12. Желание Министерства по налогам и сборам контролировать движение средств по счетам всех юрлиц независимо от объема операций.

13. Идея правительства обеспечить 100-процентное распределение выпускников, включая тех, что со свободным дипломом.

14. Введение института чековых игр, когда призовой фонд будет формироваться де-факто за счёт налога на розничные продажи (абонентская плата).

15. Стимулирование продаж нового завода «БелДжи» за счёт государства.

16. Передача с/х организаций МВД, в частности экспериментальной площадки «Хутор-Агро» в Светлогорском районе.

17. Продавать акции пяти госпредприятий через Белорусскую валютно-фондовую биржу («Минский Промтранспроект» – 17,4%; «Мотекс», ЦАУК – 8,1%, ЭКТБ – 10%) в надежде на привлечение серьёзных инвесторов.

18. Лицензирование экспорта макулатуры (концерн «Беллесбумпром»).

19. Намерение Комитета госконтроля детально законодательно регламентировать порядок розничного кредитования, в дополнение к существующему порядку.

20. Создать национальную систему прослеживания товаров как инструмент «убить» импорт и десятки тысяч предпринимателей.

21. Создание Оршанским льнокомбинатом пошива собственной одежды – опять на деньги налогоплательщиков.

22. Обязывать платить за несвоевременно или не в полном объеме оплаченные жилищно-коммунальные услуги пеню (неустойку) в размере 0,3% от суммы каждый день или 109,5% годовых.

23. Введение налоговой автономии регионов в Беларуси.

24. Объявление монополистами трёх индивидуальных предпринимателей, которые занимаются продажами медицинских пиявок.

Победителем в номинации назвали идею создания страхового фонда для безработных за счёт дополнительных взносов, т. е. налогов, на коммерческие организации.