Модель Plus Size: «Да, я не 90-60-90, у меня есть живот и галифе на бедрах»

Евгения Тюленева — в прошлом успешная бизнес-леди и топ-менеджер крупного московского предприятия в сфере энергетики

Добившись карьерных высот, девушка ушла в Plus Size-моделинг и всего за год добилась успеха: привезла в Беларусь корону вице-мисс с международного конкурса красоты «Мисс мира Plus Size» в Сингапуре.

Сегодня Евгения участвует в коммерческих фотосъемках, занимается благотворительностью и участвует в телешоу. Можно ли стать успешной моделью-plus size в Беларуси и как этого добиться?

Риск как меньшее из зол

— Женя, как получилось, что магистр права и крупный руководитель ушла в модельный бизнес?

— Все вышло случайно. На одном из мероприятий я познакомилась с Викторией (Виктория Шидловская, директор национального конкурса Top of the world plus size. — Прим. ред.). В тот момент я понимала, что жизнь стала постоянным днем сурка, движения дальше нет и я начинаю задыхаться. Рассказала об этом и совершенно неожиданно получила предложение поучаствовать в конкурсе красоты для девушек с пышными формами.

Сначала подумала, что Виктория шутит, а потом расхохоталась, представив, как отреагируют партнеры. С той Евгенией Викторовной, к которой привыкло окружение, образ модели не вязался совершенно.

— А какой была та Евгения?

— В прошлой жизни, если так можно выразиться, я была совершенно другим человеком. Понимаете, вся моя жизнь была посвящена работе, и только работе. Трудиться приходилось без выходных, порой по 20 часов в сутки. И очень долго мне нравилась такая жизнь: я видела рост, видела результаты своей работы, радовалась благосостоянию.

Со временем радость от работы начала уходить. Отпуск не помогал, обучение чему-то кардинально новому — тоже. Пришлось задуматься, где я ошибаюсь, раз жизнь меня радовать перестала. Когда поняла, стало жутко — я уже не юная девушка, и менять кардинально жизнь в 32 года было страшно.

— Многие так и не решаются на перемены. Что помогло вам?

— Страх, что всю жизнь будет одно и то же. Что больше не будет радости от новых свершений, непривычных высот, адреналин исчезнет навсегда. Мне нужно движение, без него я начинаю болеть и гаснуть, а это сказывается на качестве жизни. Риск перемен казался меньшим из зол.

— Не пришлось пожалеть?

— Нет. Но если вопрос подразумевает, все ли гладко сложилось с новой профессией, то разочарую, ответив, что сложно приходится до сих пор. Реальная fashion-индустрия совсем не похожа на картинку, которую мы видим в кино и модных пабликах.

Обратная сторона профессии модели

— Чем работа plus size-модели отличается от работы модели с «традиционными» параметрами?

— Если говорить о механике, фактически ничем. Отличия, скорее, в уровне востребованности: формат pus size только начинает набирать популярность. Поэтому рынок деловых предложений для полных гораздо меньшей емкости, чем для девушек с параметрами 90−60−90. Но тенденция уже меняется. Впервые в 2017-м в топ самых высокооплачиваемых моделей вошла Тара Линн, одна из самых популярных plus size-моделей. Дефиле с пышными участницами уже проходят в Москве, а в Минске робко организовывают первые фотосъемки.

Мир признал, что женщины, далекие от модных параметров, существуют. Они хотят хорошо одеваться, быть счастливыми и не согласны прятать свое тело под балахонами. Это отражается на модном рынке и продукции марок одежды — это нужно кому-то рекламировать и представлять, поэтому в ближайшие годы я вряд ли останусь без работы.

— Не сталкивались с распространенной точкой зрения: plus size-моделинг — пропаганда нездорового образа жизни?

— Сложный вопрос, и, думаю, я не вправе говорить от лица всей отрасли. Но с моей точки зрения, в современном бодипозитиве есть крайности. И, например, тело Тесс Холлидэй я красивым назвать не могу: она весит 155 кг, а это уже серьезная угроза здоровью.

Такие перегибы легко объяснимы: чтобы прийти к чему-то среднему, человек должен увидеть крайние проявления. Особенно когда речь идет об интимных моментах вроде красоты и сексуальности женского тела. В 60-е была Твигги, теперь шаблоны рвет Тесс. И это естественные процессы.

— А вы сидите на диетах?

— Нет, но стараюсь быть внимательной к тому, что ем. Не потому что это необходимо для карьеры (для конкурса и нескольких проектов я специально набирала килограммы), а потому что это нужно для здоровья.

Текущий вес для меня некомфортен, поэтому возникла необходимость похудеть. Но я всё равно останусь plus size по современным меркам, потому что этот формат начинается с 46 размера одежды, а для меня это уже нижняя норма, которая, опять же, некомфортна. Даже в юности, когда я профессионально занималась спортом, для этих параметров мне приходилось голодать, а это совсем не здоровое отношение к своему телу. Истязать себя ради соответствия нездоровым параметрам я не готова. Даже ВОЗ считает 46−48 размер одежды оптимальным для здоровой женщины. Кто я такая, чтобы спорить с ВОЗ?

— Но 46 размер это не полная женщина. Обычная, фигуристая…

— В этом и суть! До Твигги такой размер одежды был у всех голливудских красавиц. Строй они карьеру сегодня, эти роскошные женщины носили бы ярлык plus size. В этом, на мой взгляд, и заключается основная ценность перемен в модной индустрии — расширяются горизонты нормы. А ведь нормой человек считает то, с чем сталкивается чаще всего. Если перестать делать вид, что растяжек и талий шире 60 сантиметров не существует, миллионы женщин смогут наконец выдохнуть.

Вернуть свое тело себе

— Что в нынешней работе доставляет удовольствие?

— Сначала оно заключалось в том, что я вернула свое тело себе и перестала биться головой о стену, чтобы хоть немного соответствовать стандартам. Совсем недавно я смогла увидеть свое тело таким, какое оно есть. Да, я не 90−60−90, у меня есть живот и галифе на бедрах. Значит, нужно работать и быть счастливой с тем, что есть.

Понимаете, женщина может стать полной по разным причинам, и с возрастом эта вероятность только растет. Но даже если ты весишь 160 кг, не нужно откладывать жизнь на понедельник или на счастливый день, когда похудеешь — жить нужно сейчас. И заботиться о себе нужно сейчас. Но заботиться невозможно, если не найти в себе смелость увидеть истинное положение вещей. И мне приятно, что женщины, видя мой пример, начинают относиться к своему телу с большим уважением.

Еще после конкурса появилась радость от понимания, как много людей тебя поддерживает. Честно говоря, от мысли о фотосессии в купальнике я цепенела. Когда организаторы выложили эти фото для публичного голосования, было страшно выходить в Facebook. И когда в комментариях начали писать слова поддержки, это так помогло! Открылось второе дыхание. Во многом именно это и помогло мне привезти корону.

— Вы сказали, что специально набирали вес к конкурсу и нескольким последним съемкам. Как это отразилось на личной жизни?

— Никак. Мужчины не стали разбегаться или, напротив, реагировать более пылко. Это ведь просто килограммы, как они могут повлиять на жизнь взрослой женщины? Да, мужчины любят глазами. Но только вы решаете, быть ли вам красивой в своем весе или нет. Женская красота нуждается в регулярной работе и, честно говоря, регулярных вложениях. Можно быть сексуальной и при 50, и при 100 кг. Проверено.

Другой вопрос, если вы ищете мужчину, на которого можно повесить все свои проблемы и расслабиться. Это инфантильная позиция, и от такой женщины будут разбегаться. Потому что никто не хочет быть функцией, и чем сильнее мужчина, тем сильнее женщина рядом ему нужна. И это закон природы.

— Но как же «сила женщина в ее слабости»?

— …А еще фантазии на тему миллионера, который увидит ее в стоптанных сапогах и все бросит ради совместного счастья. Это глупости и желание решить свои проблемы за чужой счет.

Женщина должна быть самодостаточной и сильной. Не агрессивной и хамоватой, а именно сильной. Тогда она вызывает уважение и восхищение, от нее теряют голову мужчины. И для них становится безразлично, сколько она весит — дух перехватывает не от объемов, а от шарма и магнетизма.

— То есть содержанок вы осуждаете?

— Ох… Это такие риски и такой тяжелый труд… Мне проще заработать и выбрать мужчину для радости и любви, а не для функций банкомата и кошелька. Но не осуждаю: просто так самолеты, квартиры и машины не дарят, нужно уметь впечатлить настолько, чтобы мужчине захотелось бросить к твоим ногам все. А это, повторюсь, тяжелый труд и высокие риски.

— Это все немного печально…

— Почему?

— Ну… Наступил новый год, и всем хочется новой жизни и чудес. А мы всё про ответственность и работу над собой…

— А мне кажется, что именно в этом и заключается настоящее волшебство: понимать, что ты волен распоряжаться своей жизнью и достигать всего, чего хочется. Подумайте только, сколько возможностей доступно нам сегодня! Не хватает знаний — в интернете тысячи курсов от престижных университетов мира.

Не нравится страна — границы открыты, попробуй переехать. Не хочешь работать с девяти до шести — освой новую специальность и трудись дома. Нам открыт миллион возможностей. Выберите дорогу, сделайте первый шаг — и удивитесь количеству волшебства и чудес!

