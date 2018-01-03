БМЗ работает без чистой прибыли, но средняя зарплата работников – Br1100

Об этом в интервью TUT.BY рассказал гендиректор БМЗ Анатолий Савенок.

По словам гендиректора БМЗ, компания пока не может иметь чистой прибыли. Все, что зарабатывает, «компенсируется списанием курсовых разниц». Просто все сложилось в одно: инвестиционный цикл, падение спроса, преимущества, которые получили металлурги, выплавляющие сталь из руды, минимальная загрузка мощностей, торговые войны.

Как отметил Анатолий Савенок, в трудной ситуации на помощь заводу пришло государство.

В настоящее время средняя зарплата на БМЗ составляет 1100 рублей.

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