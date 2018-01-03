Ryanair меняет правила провоза багажа с 15 января

Об этом сообщается на сайте лоукоста.

Согласно новым правилам в салон самолета два предмета ручной клади можно будет взять только тем пассажирам, которые оформили билеты с приоритетной посадкой. Например, Priority Booking или билет Plus/Flexi Plus.

Другим большую сумку размером 55 см x 40 см x 20 см и весом до 10 кг придется оставить на входе в гейт: ее заберут в грузовой отсек самолета бесплатно. В салон можно будет взять сумку меньшего размера — 35 см x 20 см x 20 см.

Priority Booking стоит 5 евро, если услугу приобрели во время первоначального бронирования билета. Если это сделать за 45 минут до вылета по расписанию через сайт авиакомпании или приложение для смартфонов, то комиссия составит 6 евро.

В сентябре в заявлении пресс-службы Ryanair отмечалось:

— Слишком много клиентов стараются использовать возможность и проносят в ручной клади по две большие сумки. Тем самым создавая высокий коэффициент нагрузки, например в августе он составил 97%. Из-за этого не хватает мест для ручной клади на верхних полках, что приводит к задержке посадки в самолет.

После этого пассажирам разрешили только одну сумку ручной клади вместо двух. Вместе с тем цены на провоз багажа были снижены с 35 евро до 25 евро, а разрешенный вес багажа увеличили с 15 до 20 кг.