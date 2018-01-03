«Школы все-таки «подтянули» расписание к 8.15. Главное, не к 8 утра! Это же требование президента»

Intex-press написала о бессмыслице минувшего года.

– Несмотря на протесты родителей и педагогов, с 1 сентября в школах страны сдвинули время начала уроков. О том, что школьники не высыпаются, приходя на уроки к 8 утра, президент говорил не раз. В апреле, обращаясь с посланием к народу и парламенту, он привел пример из собственной жизни, посетовав, что в среду у сына Николая семь уроков и «ребенок просыпается в полседьмого…».

– С 9 часов надо начинать учебу! – сказал Лукашенко.

И его инициативу принялись исполнять на местах.

С сентября уроки в учебных заведениях Барановичей начинались на полчаса позже обычного – с 8.30 в школах и гимназиях и с 9.00 в лицее. В течение года некоторые школы все-таки «подтянули» расписание вверх, к 8.15. Главное, не к 8 утра! Это же требование президента.

Как власти кошмарили школьное образование