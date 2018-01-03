Чичваркин рассказал, чем отличаются политики в России и Украине

Бизнесмен Евгений Чичваркин на «Эхе Москвы» охарактеризовал ситуацию в Украине, где он некоторое время пытался работать.

– Люди устали от двух Майданов, не хотят свергать власть, хотя она их совершенно не устраивает. Все политики соревнуются в антирейтингах, потому что люди по-настоящему ненавидят их всех. Всех по-разному, но приблизительно за одно и то же: за то, что они воры и вруны. У нас (в России) они вруны и бандиты, а там вруны и воры.

― А что хуже?

― Бандиты, конечно. Ну, украинцы не кровожадные, а у нас кровожадная банда у руля, к сожалению. Возглавляемая Путиным. Нет, там, конечно, гораздо менее агрессивная среда, и в ней комфортно.

Отличный рецепт от Чичваркина, как избежать одурачивания