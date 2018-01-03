К концу недели погода в Беларуси ухудшится

Затишье, которое продолжалось все выходные, похоже, подходит к концу.

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Как сообщают синоптики, начиная со среды, на большей части территории Беларуси будет идти дождь или мокрый снег. Преобладать в основном будет облачная погода со слабым туманом, а температура воздуха во второй половине дня будет колебаться в диапазоне от 0 до +5°С.

Во второй половине недели в Беларуси резко усилится ветер. Например, в Минске его порывы будут достигать 11-13 метров в секунду. При такой силе ветра может быть затруднено движение автотранспорта, также возможно падение веток деревьев и обрыв линий электропередач.

Добавим, что 2018 год начался в Беларуси с температурных рекордов. 1 января они зафиксированы в Бресте и Гродно (около +7°С). 2 января температурные рекорды обновлены в Витебской области.