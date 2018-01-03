Сванидзе подвел итоги года для России: «Стратегия в действиях власти не просматривается»

Николай Сванидзе в колонке для ej.ru оценил состояние дел в России.

– По левадовскому опросу относительное большинство россиян полагает, что главное российское событие года происходило в Сирии. Из чего можно сделать вывод, что пропагандистская государственная машина работает исправно и все разговоры о том, что она теряет эффективность, не имеют под собой реальных оснований. Наша экономика продолжает все дальше отставать от общемировой по количественным и особенно по качественным показателям, все существенные параметры уровня жизни снижаются, разрыв между кучкой приближенных к престолу счастливцев и огромным большинством россиян растет – но это не приводит пока к видимым сдвигам в общественных настроениях.

Раздражение имеет место, но из берегов ни в коем случае не выходит и имеет исторически привычную левацко-антизападную направленность. Не любят богатых, ненавидят Америку. Это состояние общества позволяет руководству страны рассчитывать на то, что президентские выборы пройдут по максимально благоприятному сценарию.

Т.е. достаточно живо по форме, что будет обеспечено участием двух свежих и ярких кандидатов, Ксении Собчак на правом фланге и Павла Грудинина на левом, и вполне предсказуемо по результату. У Ксении Собчак в любом случае объективно нет шансов изменить ход выборов. У Павла Грудинина эти шансы могли бы появиться, будь он пораньше заявлен. А так у него нет времени на раскрутку и на привлечение даже ядерного зюгановского электората. Тем не менее, в перспективе Павел Грудинин представляется вполне реальным политическим игроком, при всех вопросах к его самостоятельности и подготовленности, если политическая игра будет вообще допущена как таковая.

Из интересных событий прошедшего года можно отметить столетие событий 1917-го и продолжение допингового скандала. Юбилей прошел тихонько, на цыпочках, будто кто-то с трудом заснул и его страшновато разбудить. Власть так и не решила для себя, с каким знаком оценивать Октябрь 1917-го, счесть ли его Великой Революцией или антигосударственным переворотом. В отношении обеих исторических интерпретаций в Кремле имеются свои весомые pro и contra, в результате было сочтено за благо мощную дату практически не замечать вовсе.

Что касается допингового конфликта с МОК, то он неожиданно отказался выливаться в пропагандистскую истерику, прекратившись по высочайшему сигналу. Причина одна: был достигнут некий политический компромисс. МОК, хотя и принял известное жесткое решение о недопуске на Олимпиаду российской команды как команды, с флагом и гимном, но вывел за скобки главный и наиболее грозный пункт обвинений – в патронировании и организации допинговых фальсификаций на государственном уровне.

Понимая, что именно этот пункт, а вовсе не дисквалификация саночников и бобслеистов, вызовет в Кремле неконтролируемую эмоциональную реакцию, МОК фактически продемонстрировал Путину жест доброй воли. Изящный жест был оценен, брошенный мячик пойман, заготовленная уже дубина всенародного возмущения так и не поднялась. Наши чистые спортсмены едут в Корею, тема сошла на нет в течение недели.

Более содержательными были процессы, связанные с трансформацией нашей политической системы. Выражается эта трансформация в все более разнообразных формах давления на общество, от законодательного до неформального физического. А связана она с политической, экономической, технологической и культурной изоляцией от западного мира и, как следствие, дальнейшим укреплением позиций силовых группировок во власти.

Прогноз на следующий год не представляется возможным, поскольку стратегия в действиях власти не просматривается, ее действия реактивны и имеют крайне высокую эмоционально-психологическую составляющую. Однако соотношение сил и возможностей влияния на принятие решений на высшем уровне не позволяет предположить сколько-нибудь существенную вероятность отхода от крайне консервативного курса – как внешнего, так и внутреннего. Скорее следует ожидать его ужесточения после выборов.