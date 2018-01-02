Геннадий Гудков: «Ким Чен Ын, батька Лукашенко, теперь мы еще с самодурами Ирана «закорешимся»

Политик Геннадий Гудков на своей странице в Фейсбуке прокомментировал заявления российского МИДа о недопустимости вмешательства в ситуацию в Иране.

«Руки прочь от диктаторов!

Россия просто «коллекционирует» самых реакционных лидеров всего мира.

Мадуро (Венесуэла); Мугабе (Зимбабве, недавно мягко свергнутый); Ким Чен Ын (Сев. Корея), деспоты бывших советских республик Средней Азии, батька Лукашенко, на очереди — Эрдоган, уничтожающий демократические ценности в Турции, Асад в Сирии.

Приличных людей из числа мировых лидеров у Путина уже в друзьях не осталось: как говорится, это — тенденция. С нами «дружат» те, с кем в мире никто больше дружить не хочет.

Теперь мы еще с жёсткими клерикалами и самодурами Ирана «закорешимся»: полный политический Паноптикум. Наш МИД уже проявляет трогательную заботу о незыблемости иранского режима, нынешние волнения рассматривает как «исключительно внутреннее дело Исламской Республики Иран». Как говорится: «Скажи, кто твой друг…»