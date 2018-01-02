«Не было чего кушать». В Витебске на детской площадке повесился мужчина

Причиной суицида стало тяжелое материальное положение витебчанина.

Тело обнаружили в первый день нового года, 1 января, в Витебске. На детской площадке во дворах на улице Герцена мужчина был найден повешенным на перекладине качелей, его ноги находились в полусогнутом состоянии, а рядом висела сумочка-барсетка.

По словам очевидцев, мужчина жил неподалеку на противоположной стороне улицы. Ему было около 30 лет. Правоохранители смогли найти его жену и вызвать ее на место трагедии, передают «Народные новости Витебска».

Как выяснила kp.by, причиной суицида могло стать тяжелое материальное положение.

— У него давно уже умерла мать, он жил с отцом. В последнее время у них вообще не было ничего кушать, — рассказала журналистам соседка погибшего.

По словам соседей, мужчина уже не первый раз пытался покончить с собой.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти человека.