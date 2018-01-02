Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия президента Игоря Додона

Конституционный суд Молдовы временно приостановил полномочия президента страны Игоря Додона, так как тот дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры министров и вице-премьеров.

Теперь суд определит, кто будет исполнять обязанности главы государства для утверждения кандидатов: спикер парламента Андриан Канду или премьер-министр Павел Филип. Ожидается, что указ об утверждении кандидатур будет подписан 5 января.

С запросом о прекращении полномочий Додона в КС обратилась группа депутатов молдавского парламента. Ранее суд уже позволил спикеру Канду самостоятельно назначить министра обороны, кандидатуру которого дважды отказался утвердить президент Додон.

Президент Молдовы Игорь Додон отказался поддерживать кандидатуры министров, предложенные правящей Демократической партией. Додон является пророссийским политиком, тогда как Демократическая партия выступает за интеграцию с Европой.

В декабре 2017 года перед приездом Додона в Москву министерство иностранных дел Молдовы отозвало своего посла для консультаций.