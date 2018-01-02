Украина передаст в Беларусь задержанного в Чернигове бизнесмена Кушнера

Новозаводской районный суд Чернигова назначил экстрадиционный арест белорусу Вячеславу Кушнеру, задержанному в ноябре 2017 года. Кушнера планируется передать в Беларусь.

До экстрадиции его будут держать в следственном изоляторе, но не более чем до 27 декабря 2018 года. Выдать Кушнера Генпрокуратура Украины решила после соответствующего обращения белорусской стороны, полученного в декабре 2017 года, сообщает Радыё Свабода.

На судебном заседании Кушнер назвал обвинения белорусской стороны «сфабрикованными». По его словам, это давление на него и белорусского бизнесмена, основателя группы компаний «Сармат-СТИ» Александра Кныровича. Как сообщалось ранее, Кнырович был задержан в январе прошлого года. Его обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере.

Уже после задержания Вячеслав Кушнер обратился в миграционные органы Украины с просьбой дать ему статус беженца.

В Беларуси его обвиняют в систематических передачах взяток, в том числе в больших размерах, директору ООО «АНШАНС ПЛЮС». Факты передачи взятки зафиксированы 6 июня и 24 декабря 2014 года, а также 21 мая 2015 года. В сентябре 2017 года белорусская прокуратура выдала ордер на задержание Кушнера.

Вячеслав Кушнер является гражданином Беларуси, но с конца 2016 года легально находится в Украине. В октябре 2017-го он получил удостоверение на постоянное проживание в Украине. До задержания в Чернигове работал заместителем директора о продажам и маркетингу украинского общества с ограниченной ответственностью «ИНКО-ФУД БЕРДИЧЕВ».