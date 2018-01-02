В аэропорту Минск задержан японец, который вез составные части оружия

Четыре с половиной года заключения в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества получил гражданин Японии, в багаже ​​которого в Национальном аэропорту «Минск» обнаружили составные части оружия.

Как сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Минскую транспортную прокуратуру, 27-летний японец летел через Беларусь транзитом из Украины. В его багаже ​​таможенники обнаружили 10 затворов и четыре ствольные коробки к винтовкам Мосина образца разных лет. Эксперты признали эти предметы составными частями нарезного огнестрельного оружия, пригодными для использования. Японца признали виновным в их незаконной перевозке, а также незаконном перемещении через государственную границу Беларуси.

Сообщается, что предприниматель не имел судимости.

На суде молодой человек признал свою вину. Он рассказал, что по приглашению знакомых участвовал в фестивале в Украине. В Киеве он встретил специализированный магазин, где продавался в том числе военный антиквариат. Торговец заверил, что выставленные части оружия — макеты, не пригодные для использования. Предприниматель купил некоторые из них для своей коллекции. Предприниматель полагал, что он не нарушает никаких законов, поскольку в Японии за приобретение и хранение частей к оружию ответственность не предусмотрена.

Украинские правоохранители не выразили вопросов к его багажу при посадке в самолет.