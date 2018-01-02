Самый мрачный новогодний президент. Фотоподборка

«Салідарнасць» сравнила фото мировых лидеров во время новогоднего поздравления граждан с 2018 годом.

Если бы раздавали места в рейтинге «Самый мрачный новогодний президент» первый приз, несомненно, достался бы белорусскому президенту.

Судите сами. Вот таким увидели белорусы Александра Григорьевича во время новогоднего поздравления.

Примечательно, что таким выражением лица глава Беларуси сопровождал свои слова о будущем страны, призывая граждан верить в лучшее.

На этом фоне разительно отличались его коллеги. Даже российский президент Владимир Путин сопроводил свое поздравление улыбкой.

А вот такой в поздравительном обращении увидели немцы канцлера Германии Ангелу Меркель.

Улыбчивой и обаятельной предстала перед своими соотечественниками и литовский президент Даля Грибаускайте.

Посоревноваться в мрачности с белорусским президентом в новогоднюю ночь мог разве что северокорейский лидер Ким Чен Ын. В своем обращении к гражданам и всему миру пхеньянский правитель сообщил, что ядерная кнопка постоянно находится на его столе и пообещал клепать ракеты с удвоенной силой.

Правда, внешне Ким Чен Ын был не столь грозен. Вождь по случаю Нового года даже сменил суровый партийный китель на светло-серый буржуазный костюм с галстуком и украсил лицо очками. И даже грозя всему миру ракетами, он в этот момент почему-то смотрелся более позитивно и радостно, нежели белорусский президент, призывающий верить соотечественников в будущее своей страны.