Белорусы теперь могут проще устроиться на работу в Польше

Польша изменяет порядок приема на работу граждан Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины.

С 2018 года появится новый тип сезонного разрешения на работу, сообщает belmarket.by. Оно будет выдаваться управлениями по труду повета. Срок пребывания для рабочих, которые будут заняты в сельском хозяйстве, садоводстве и туризме увеличится до 270 дней. В остальных отраслях он составит 180 дней в году.

Сбор за регистрацию снизится со 100 до 30 злотых.

Данный тип разрешения на работу является уведомительным. Работодателю достаточно будет зарегистрировать в повятовом управлении по труду заявления работодателя о намерении поручить выполнение работы иностранцу.

После регистрации оригинал заявления передается иностранцу для получения рабочей визы на въезд в Польшу либо разрешения на пребывание в стране, если иностранец уже находится в стране.