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Общество
02.01.2018
Белорусские депутаты предлагают ввести «пасведчанне суайчынніка»

«Пасведчанне суайчынніка» для выходцев из Беларуси и их потомков предлагают ввести депутаты Палаты представителей.

Об этом БЕЛТА рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий.

Он подчеркнул, что «пасведчанне суайчынніка» не стоит сравнивать с Картой поляка и другими подобными документами.

— Идея заложена другая. Она в том, чтобы укрепить духовную связь выходцев из Беларуси с исторической Родиной, — заявил Воронецкий.

Причем речь идет не только о диаспоре, но и о тех, чьи далекие предки жили на территории современной Беларуси. Как пример известных личностей, имеющих белорусские корни, депутат назвал бельгийскую королеву Матильду, которая происходит из знаменитого дворянского рода Сапег. Воронецкий говорит, что хотелось бы объединить таких знаменитостей вокруг Беларуси, «чтобы у людей было понимание, что здесь их корни».

Владельцу «пасведчання суайчынніка» планируется предоставить определенные преференции — например, возможность приехать в Беларусь без визы.

Свои предложения депутаты уже направили в правительство, МИД, Минспорта, Минкульт, Мининформ и другие ведомства.

 
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