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Экономика
02.01.2018
FINANCE.TUT.BY
Кто из белорусов зарабатывает заветные «попиццот»

Средняя зарплата белорусов в ноябре упала и составила почти 837 рублей. Заработки выросли только в 33 районах страны из 118. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких отраслях получают заветные 1000 рублей.

В зарплатных лидерах по-прежнему находятся специалисты, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3 517,8 рубля, а также деятельностью пассажирского воздушного транспорта — 2 325,1 рубля.

В горнодобывающей промышленности в ноябре зарабатывали 1 366,4 рубля. При этом в целом в промышленности получали в среднем 920,5 рубля. На производстве кокса и продуктов нефтепереработки средние заработки в ноябре составили 1 612,3 рубля, на производстве химических продуктов — 1 391,4 рубля, на производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов — 1 027,6 рубля, на производстве прочих транспортных средств и оборудования — 1 005,2 рубля.

Работники оптовой и розничной торговли автомобилями, мотоциклами и их ремонта в среднем получали 1 180,6 рубля, а оптовой торговли (за исключением торговли автомобилями и мотоциклами) — 1 125,9 рубля.

Специалисты, деятельность которых связана с грузовым железнодорожным транспортом, в ноябре зарабатывали 1 001,6 рубля, а с грузовым воздушным транспортом — 1 656,5 рубля. Во вспомогательной деятельности воздушного транспорта платили в среднем 1 445,3 рубля.

Работники издательской деятельности, а также деятельности в сфере аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания зарабатывали в среднем 1 070,8 рубля, деятельности в области телекоммуникаций — 1 350,4 рубля,

В финансовой и страховой деятельности зарабатывали в целом 1 290,4 рубля, в том числе работники вспомогательной деятельности — 1 921,4 рубля.

Специалисты, которые заняты профессиональной, научной и технической деятельностью, в среднем получали в ноябре 1 175,9 рубля. В том числе специалисты в области права, бухучета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа зарабатывали 1 246,4 рубля, в области архитектуры — 1 062,9 рубля. Специалисты по инженерно-техническому проектированию и предоставлению технических консультаций в этой области получали 1 423,6 рубля, а те, кто занимается научными исследованиями и разработками, — 1 222,2 рубля.

В апреле прошлого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Однако пока в Беларуси нарастает отставание от графика по выходу к концу года на среднюю зарплату в 1000 рублей. «По январю-сентябрю такое отставание составило 25,4 рубля, или 3,1%», — сообщил ранее премьер-министр Андрей Кобяков. Напомним, в январе-августе эта сумма составляла 14 рублей.

Ранее Ирина Костевич напомнила, что среднюю зарплату 1000 рублей получит не каждый работающий белорус. «Вопрос правильно ставить так: заработную плату нужно заработать в любой отрасли — будь то промышленность, сельское хозяйство, торговля и так далее», — заявила Ирина Костевич во время прямой телефонной линии.

В ноябре этого года Александр Лукашенко допустил, что в начале 2018 года будет больше выходных, соответственно, люди будут меньше работать и могут получить зарплату чуть ниже планируемого уровня. «А дальше, второй, третий, четвертый кварталы, мы должны уже превосходить 1000 рублей хоть немножко», — сказал глава государства.

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

 
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Цитата дня: «Следующая стадия – это когда Лукашенко Бога вспоминать начнет»
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