Евросоюз поддержал протестующих в Иране. Число погибших в ходе протестов увеличилось до 20

В ночь на 2 января в ходе столкновений протестующих с полицией в Иране погибли 9 человек.

Таким образом общее число жертв достигло 20 человек, сообщает Associated Press.

Массовые акции протеста продолжаются в Иране с 28 декабря. По сообщениям официальных иранских СМИ, протестующие пытались штурмовать полицейские участки и военные базы, сотни человек были задержаны. В стране заблокированы популярные соцсети и мессенджеры. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что народ «имеет право высказывать конструктивную критику, но не разрушать общественную собственность».

Евросоюз поддержал протестующих в Иране. «Президент Ирана Роухани должен сдержать слово. И не применять силу к протестующим», — эту позицию Евросоюза озвучила представитель внешнеполитической службы Кэтрин Рэй.

У себя в твиттере она написала, что ЕС поддерживает контакты с властями Ирана и надеется, что людям разрешат акции протеста. На них звучат как социальные, так и политические лозунги и требования.

Массовые акции идут в Тегеране и других городах. Некоторые политологи и блогеры говорят о революции в Иране. Военные уверяют, что контролируют ситуацию повсюду, где происходили уличные выступления. И революции в стране нет. Но по данным канала Fox News власти Ирана охвачены паникой из-за протестов.