Министр рассказал, чем займется научно-исследовательский центр ЖКХ при НАН

Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов пообещал, что научно-исследовательский центр ЖКХ при Национальной академии наук будет максимально практико-ориентированным.

— От института ожидаем работу над экономическим обоснованием самой модели функционирования ЖКХ, начиная от организационно-правовых аспектов и заканчивая экономикой системы, а также стоимости услуг. Это должно быть максимально практико-ориентированное направление в НАН, которое работает над тем, что актуально, что нужно сегодня, здесь и сейчас, — цитирует слова Александра Терехова БЕЛТА.

По его словам, ученые будут заниматься разработкой новых технологий, связанных с очисткой воды, внедрением новшеств в теплоснабжении. Большое поле деятельности для разработчиков информационных технологий для ЖКХ.

— Диспетчерская служба 115 — это базовая модель. На ее платформе можно создавать, к примеру, личный кабинет гражданина, подомовой учет затрат, дистанционную передачу данных приборов учета, — пояснил министр.

Он подчеркнул важность создания института, которое свидетельствует о том, что наука подключается к решению проблем ЖКХ не разово, а на постоянной основе.

Эксперт: ЖКХ — это же не космос, чтобы что-то новое изобретать