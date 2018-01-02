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Общество
02.01.2018
Мария Васильева, фото instagram.com/shoestova, LADY.TUT.BY
Как девушка из Добруша стала иконой стиля и одной из самых влиятельных женщин Дубая

12 лет назад Наталия Шустова уехала из Добруша в Дубай. На родине росла дочь, складывалась карьера юриста на Добрушском фарфоровом заводе, в перспективе была должность в Гомельском облисполкоме… Перевернула мир поездка к брату в ОАЭ.

После переезда Наталья за год выучила английский, чтобы работать… по специальности! Совершила невозможное: вошла в мир арабского бизнеса, стала партнером в адвокатском бюро.

Счастливо уже в ОАЭ вышла замуж, стала светской леди. Красные дорожки, шикарная гардеробная. Свою любовь к моде Наталья решила монетизировать. Запустила сайт о моде – Shoestova (Шустова созвучна англ. «shoes» – «туфельки». - Прим.авт.), где проводит мастер-классы по стилю, ездит на мировые недели моды, рассказывает об этом 135 тыс. подписчиков в instagram… Мы решили поговорить о том, как жить и зарабатывать в самом роскошном городе Ближнего Востока.

Брак с иностранцем

Мы с мужем партнеры во всех бизнес-начинаниях и лучшие друзья. Мой муж – космополит (супруг Майкл возглавляет на Ближнем Востоке офис американской компании по найму высококвалифицированного персонала. – Прим. авт.). Он родился в Судане, детство провел в Иордании, с 14 лет учился в Великобритании, после этого была Америка, много других стран. У него паспорт гражданина Германии и Великобритании.

Я приучила его к тому, что оливье — самое вкусное блюдо, и он его постоянно требует. Он хорошо знает нашу кухню, русские слова запоминает периодически какие-то. Межкультурные границы между нами стираются. Жить здесь легко. Ведь мечту в ОАЭ осуществить проще, чем где бы то ни было. Я открыта к общению, улыбаюсь незнакомцам. Мне говорят: «Ты не похожа на русскую» (так в ОАЭ называют всех выходцев с постсоветского пространства. – Прим. авт.). Собственное восприятие жизни стало здесь более позитивным.

Воспитание детей и восприятие жизни в ОАЭ

В Эмиратах дети быстро становятся избалованными. Многие семьи имеют прислугу, шофера, большой дом. В этой стране всегда светит солнце, здесь просто не принято говорить о проблемах, связанных с деньгами. Также здесь очень редко люди жалуются на жизнь. Дети растут в тепличной обстановке. А в нашем детстве были походы за грибами, рыбалка, пионерские костры. У современных детей совершенно иная жизнь. Они растут амбициозными. Важно учить их правильно относиться к деньгам.

Связь с Беларусью

Я не живу в Беларуси уже 12 лет, моя семья находится здесь. Однако, да, конечно, у меня остались подруги. Моя дочь очень любит Беларусь и проводит там большую часть каникул (сейчас она учится в университете в Амстердаме). Мои белорусские подруги никогда не приезжали в Дубай. Для тех, кто здесь никогда не был, моя жизнь кажется арабской сказкой. Поэтому приходится развенчивать стереотипы по поводу Востока: шейх или не шейх мой муж, легко ли здесь зарабатывать деньги. Мы общаемся с белорусскими подругами, правда, не так часто, как хотелось бы, наши дети дружат. Есть какие-то связи с прошлым, но они все тоньше и тоньше.  

Отправная точка

Моя карьера изначально не была связана с модой. На протяжении почти 15 лет я занималась юриспруденцией – и на родине, и в ОАЭ. В этой области в Дубае я достигла роли партнера в местной адвокатской компании. Это был сложный путь. Окружение в Дубае обращало внимание на мой оригинальный стиль, многие делали комплименты (Наталья часто появлялась в светских хрониках. – Прим. авт.). Доход позволял мне быть постоянной клиенткой ведущих модных домов и брендов. Мода стала моим хобби, и это то, что позволяло мне ускользнуть в мечты от сложной работы в юриспруденции. К активному присутствию в социальных медиа меня подтолкнул мой секретарь: «Давай попробуем, в этом нет ничего сложного». Первоначально инстаграм вела моя ассистентка. Постепенно я поняла, что жизнь в моде меня захватывает гораздо больше, чем рутина в адвокатском офисе.

Творчество или бизнес?

Проект Shoestova – это сайт и аккаунты в социальных медиа. Все, что вы видите, – это командная работа, будь то короткое видео или снимок. С конца 2016 года я полностью занимаюсь этим проектом. Моя главная задача – вдохновлять людей на эксперименты со стилем. Дарить ощущение смелости, которое можно передать с помощью одежды. Мое настроение рождается утром, когда я комбинирую одежду. Выхожу на улицу, слышу комплименты, самооценка растет. День становится более продуктивным и счастливым. Это может показаться наивным и глупым, но это на самом деле так. Мы ведь хотим, чтобы нас замечали. За каждым снимком в instagram стоит слаженная работа.

Также среди направлений моей деятельности – консалтинг. Мы позиционируем себя как агентство, которое оказывает консультации по становлению и развитию бренда на территории ОАЭ начиная от лицензирования в Дубае до выхода в торговые точки. У меня есть команда, офис, лицензия. Два человека в моей команде занимаются документооборотом и деловыми переговорами. Над мастер-классами по стилю со мной работает мой ассистент-стилист. Есть и человек, который занимается технической стороной проекта. У меня нет фрилансеров, все работают на полной ставке и зарплате, и зарабатывают очень неплохо.

Мотивация и сложности

Что меня мотивировало в начале этого пути? То, что я ничего не знаю в этой сфере. И что мне в возрасте 35 лет приходилось начинать с нуля. Это было по-детски приятно. Было интересно открывать индустрию. Сложности? Это вовсе не такая уж дружелюбная сфера. В мире социальных медиа много публичности, выживает сильнейший. Приходилось надевать разные маски. Мотивировали люди. Но не все стараются тебе помочь. Нужно находить правильных людей, с которыми хочется двигаться вперед.

Без связей и капитала?

Основной капитал – это вы сами. И то, насколько сильно вы верите в себя и в свои силы. Передо мной было много закрытых дверей. Уверенность в своих силах – самое важное. Нельзя бояться кардинально менять свою жизнь. Меня поддерживает семья, друзья, команда. Связи – это то, что создаете вы сами. Однако мой совет – нельзя только брать. Нельзя только ждать, что вы встретите полезных людей. Научитесь делать все, что в ваших силах, чтобы быть полезным людям.

Модный инфлюенсер или медиаимперия

Инфлюенсер (влиятельное лицо) - это и есть сегодняшняя мода. И любой, кто полагает, что лидером мнений можно быть вечно, как минимум недальновидный человек. Что будет завтра, никто не знает. Мое желание – применить платформу, которую я создавала, в правильном направлении. Однажды это может стать медиаимперией под моим именем. Я четко знаю, куда я двигаюсь с моим брендом, у меня есть правильная бизнес-идея.

Мечты сбываются

Всегда хотелось встретиться с Анной Винтур (легендарный главный редактор Vogue USA. - Прим. авт.). И это произошло на Нью-Йоркской неделе моды. Она была абсолютно такой, какой я ее и представляла. Вторая персона – Диана фон Фюрстенберг (модный американский дизайнер. – Прим. авт.). Мне всегда хотелось жить в эпоху богемных 1970-х, оказаться в закулисье нью-йоркского клуба «Студия 54» времен молодости Дианы. Довелось побывать у нее в студии, после на показе я аплодировала стоя, на коже были мурашки от того, что довелось познакомиться с легендой.

Жизнь невозможна без...

Без туфелек… Шутка! Жизнь невозможна без моей семьи, моего мужа, он мой партнер и лучший друг. Не могу сегодня представить свою жизнь и в какой-то другой стране. Не представляю себя и без какой-то новой затеи, без телефона, интернета и без самолетов - я люблю путешествовать и быстро передвигаться.

Самый ценный урок

Нужно верить в себя и свои силы. Неважно, как плохо или больно сегодня, завтра все будет хорошо. Планируйте свою цель, рано или поздно вы ее достигнете.

 
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