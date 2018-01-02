7 главных экономических итогов 2017 года

Цифры, события и тенденции, которые характеризуют происходящее в экономики Беларуси.

1.Долгожданный рост экономики

За одиннадцать месяцев с начала года белорусская экономика выросла на 2,2%. Долгожданный рост экономики случился впервые за три года: до этого в Беларуси наблюдался спад – в 2015 году ВВП страны обвалился на 3,9%, а в 2016 году – на 2,6%.

Как видим, несмотря на возобновившийся экономический рост, радоваться пока особо нечему – в уходящем году успехи Беларуси были так малы, что объем ВВП не восстановился даже до прошлогоднего уровня. Особенно печально такой результат смотрится на фоне экономического бума, который наблюдается у наших европейских соседей: экономики Литвы и Латвии за год выросли на 3,8% и 4,7% соответственно.

2.Провал зарплат «по пятьсот»

Навязчивая идея главы государства любыми способами увеличить среднюю зарплату в Беларуси до отметки в 500 долларов уже подрывала экономику страны. Как помним, в 2011 году эпопея закончилась обвальной девальвацией из-за напечатанных «пустых» денег, направленных на массовое повышение зарплат. Политический популизм был главным риском для белорусской экономики и в этом году.

Но худшего сценария не произошло: глава правительства Андрей Кобяков и руководитель Нацбанка Павел Каллаур, по всей видимости, не поддались нажиму Александра Лукашенко – и удержали зарплаты в пределах, обеспеченных производительностью труда. А средняя ноябрьская зарплата белорусов составила лишь 837 рублей.

3.Снижение инфляции

Инфляция в Беларуси снижается уже шестой год подряд. После девальвации 2011 года, когда инфляция подскочила до 108%, правительство страны взялось за ум: в 2012 году инфляция составила 21%, в 2013-2014 годах – около 16%, в 2015-м – 12% и в 2016-м – чуть более 10%.

В этом году инфляция вполне может стать однозначной и снизиться до 9%, что откроет дополнительные возможности для снижения процентных ставок по банковским кредитам и позитивно повлияет на развитие экономики.

4.Принятие декрета о цифровой экономике

Белорусы уже привыкли к волюнтаристским идеям властей, которые то и дело пытаются превратить Беларусь то в «страну для народа», то в страну агрогородков. На этот раз новая государственная кампания выглядит, как минимум, современнее.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет белорусы станут свидетелями масштабного строительства IT-страны. Вполне возможно, что белорусских программистов станет еще больше (предполагается постепенное увеличение их числа с 30 до 120 тысяч). Для страны это означает, как минимум, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, причем, не только для айтишников. Каждой новой IT-компании понадобятся маркетологи, сотрудники по работе с персоналом, специалисты по коммуникациям и, элементарно, уборщики помещений.

Как максимум, бурное развитие IT поможет всем белорусам и экономике страны в целом. Главный вопрос – не преподнесет ли белорусская власть излишне оптимистичным айтишникам неожиданный сюрприз?

5.Принятие декрета о развитии предпринимательства

Еще один важный документ, оказавшийся в тени «цифрового» декрета, обещает сладкую жизнь уже предпринимателям.

Действие документа охватывает сферы, в которых сосредоточено около 95% малого и среднего бизнеса. Уже в 2018 году в Беларуси станет легче оказывать услуги в сфере общепита, пассажирских перевозок, торговли. Как результат: предпринимателей в стране очевидно станет больше, но изменится ли отношение к ним государственных чиновников – далеко не факт.

6.Запуск первого завода по выпуску легковых автомобилей

В ноябре в Беларуси начал работать первое полноценное предприятие по сборке легковых автомобилей. Автомобили Geely, произведенные на белорусско-китайском заводе под Борисовом, уже в 2018 году массово поступят в автосалоны.

Будет ли на них спрос, пока неизвестно – по словам вице-премьера Владимира Семашко, стоить «народные» автомобили будут от 17 до 25 тысяч долларов в зависимости от модели, что среднему белорусу пока явно не по карману.

В самом факте появления крупного автомобильного предприятия в стране есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, Беларусь наконец стала настоящей автомобильной державой, а с другой – новое государственное предприятие вполне может стать еще одним камнем на шее белорусской экономики.

7.Возросшая зависимость от России

Еще в начале экономического кризиса 2014 года, когда обвал российской экономики из-за санкций и снижения цен на нефть потянул за собой в пропасть и Беларусь, чиновники поставили амбициозную задачу: найти альтернативу нестабильному российскому рынку.

Несмотря на все потуги белорусских властей, к сожалению, воз и ныне там. Если три года назад экспорт в Россию составлял около 42% от общего объема, то по итогам 2017 года может даже превысить эту цифру – и составить около 45%.

А это означает, что при ближайшем падении мировых цен на нефть или новых санкций в отношение соседний страны, Беларусь вновь окажется затянутой в воронку экономического кризиса.