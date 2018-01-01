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01.01.2018
«Четыре Всадника Жрапокалипсиса в лице оливье, холодца, «шубы» и красной икры»

Антон Орехъ – про кнопку водки на столе.

Тема новогоднего стола в эти дни актуальна и понятна практически любому из нас. У кого на столе шампанское, у кого «рюмка водки на столе». Четыре Всадника Жрапокалипсиса в лице оливье, холодца, «шубы» и красной икры. А вот у Кима Третьего на столе ядерная кнопка.

Причем, не только в новый год – а ежедневно. Весь ужас этой ситуации понятен всякому, кто хоть раз в жизни вскоре после боя курантов, не рассчитав свои силы, падал лицом в тарелку или мимо тарелки лбом на стол. А если бы в этот момент под лицом оказалась не тарелка и не салат, а ядерная кнопка?!

В праздничном дурмане даже не заметишь, что развязал ядерный конфликт! И вообще рискуешь больше не проснуться. Потому что кнопка есть не только у тебя, но и у того, в чью сторону ты ее нажал. Так что остается надеяться, что Ким Чен Ын не злоупотребляет яствами и напитками до потери сознания, и что кнопка эта находится не по центру его стола, а где-нибудь в самом дальнем углу, до которого так сразу не дотянешься.

Хотя, глядя на физомордию Кима трудно поверить, что он сидит на диете и что только закусывает, но ничего не пьет. Вся эта история для нас с вами не такая уж абстракция. Ядерный конфликт сам по себе не шутка, а здесь же еще неподалеку наш Дальний Восток. Долетит ли ракета Кима до Америки – это еще Бабушка Кима надвое сказала, а вот в городе Владивостоке точно весело не будет. Однако каждая медаль имеет как минимум две стороны. А кто-то даже на кладбище вместо крестов видит сплошные плюсы. И в новогоднем обращении хозяина Северной Корее плюсы тоже есть.

Вряд ли Ким собирается давить на кнопку немедленно – иначе он не посылал бы на Олимпиаду своих спортсменов. Так что как минимум до конца Игр в Пхёнчхане все должно быть спокойно. И желательно северокорейских атлетов там не обижать, не судить слишком строго. Засчитывать недокрученные элементы, скидывать пару десятых секунды с результатов, отменить штрафные круги. Иначе будет Ким сидеть у телевизора, станет за своих спортсменов переживать и как стукнет кулаком по столу от досады – и привет нам всем горячий.

 
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Цитата дня: «Следующая стадия – это когда Лукашенко Бога вспоминать начнет»
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