9 причин заниматься сексом каждый день (можно по-быстрому)

Помимо того, что это приятно (мягко говоря), ежедневный секс положительно влияет не только на состояние вашего здоровья, но и укрепляет отношения.

Помимо того, что это приятно (мягко говоря), ежедневный секс положительно влияет не только на состояние вашего здоровья, но и укрепляет отношения.

Читайте, скептики.

Если вы сейчас мысленно себе представили, что каждый вечер после трудного рабочего дня вам надо зажигать свечи, стелить шелковые простыни и морально готовиться к марафону на всю ночь (гм, а спать-то когда?), то можете расслабиться – мы не об этом. Мы о том самом сексе на скорую руку (но не с рукой, а с мужчиной), который занимает минимум времени, и при этом дарит вам обоим множество бонусов.

Если вы относитесь к сексу (пардон, к занятиям любовью) очень основательно, то попробовать «быстрячок» стоит хотя бы для разнообразия и для того, чтобы снизить градус серьезности – вам же будет легче и веселее жить.

А еще не придется тратить кучу времени на прелюдии (можно и вообще без них обойтись, ну или хотя бы свести к минимуму), можно не раздеваться полностью (платья и юбки очень удобны в этом плане), ну и можно порадовать своими экзерсисами не только спальню, но и любые другие помещения (и не только у вас дома, и не только помещения – зависит только от вашей фантазии и смелости).

Ну а если вас это не убедило, вот еще 9 причин, чтобы все-таки дать «быстрому» и ежедневному сексу шанс.

1. Новые впечатления

Для многих людей есть нечто особо возбуждающее в сексе в публичном (или почти публичном) месте. Фишка быстрого секса в том, что он – внимание – быстрый. Поэтому шансов, что вас застукают, намного меньше. Во-первых, получите удовольствие от самого секса, во-вторых, будет весело, в-третьих, точно будет, что вспомнить или рассказать подружкам, которые все еще закрывают дверь в спальню, даже если в доме больше никого нет.

Ну а если вас не возбуждают публичные места, попробуйте просто сменить декорации – вместо спальни можно «облагородить» гостиную, кухню, ванную, балкон, или что у вас еще дома есть. И не парьтесь на тему того, что вам будет неудобно на холодном кафельном полу или на стиральной машине – это же будет быстро, так что и дискомфорт от отсутствия привычной мягкой подушки вы заметить просто не успеете.

2. Оргазмы

Очевидная причина! Психологи и прочие специалисты давно установили важность постановки и достижения краткосрочных целей, так почему бы не сделать эти цели еще и приятными? Конечно, эту мотивационную концепцию можно (и нужно) применять и в работе, и в здоровом питании, и в спорте. Ну а почему бы и не в сексе? Сделайте ежедневный оргазм своей целью – вы не пожалеете, поверьте!

3. Повышение креативности

В Ньюкаслском университете провели исследование, которое показало, что регулярный секс (особенно – ежедневный) улучшает креативные способности у женщин. Ну а способность мыслить креативно сама по себе очень сексуальна. Это прекрасный замкнутый круг.

Если вы страдаете от пониженного сексуального желания, то ежедневные практики (без долгих хождений вокруг да около) на самом деле могут помочь. Советы в духе «купите красивое белье» и «снимите номер в отеле» часто оказываются бесполезными – ну чем поможет отель или кружевное белье, если секса при этом не хочется? А вот сам секс – именно быстрый и не обязывающий к прелюдиям и продуманной романтической обстановке – может и правда вернуть вам былую прыть. Чем больше им занимаешься, тем больше хочется – аппетит приходит во время еды, как говорится.

5. Укрепление отношений

Многочисленные исследования и опросы показали, что пары, которые занимаются сексом каждый день (или хотя бы через день), показывают намного более высокий уровень удовлетворенности отношениями. В том числе и потому, что секс – одна из форм общения в паре, и этот формат общения сближает гораздо сильнее, чем совместный просмотр сериалов.

6. Собственно, секс

Чем больше вы им занимаетесь, тем лучше он становится – для обоих. Быстрый секс фактически вынуждает вас найти самые «действенные» точки и техники, чтобы обоим достичь оргазма как можно скорее – а эти знания и навыки сложно недооценить!

7. Укрепление здоровья

Тоже очевидный бонус: ежедневный секс положительно сказывается на работе сердца, улучшает состояние кожи, а про поддержание мышц в тонусе можно и не говорить, особенно если для быстрого секса вы будете выбирать такие позы, что любой инструктор по йоге позавидует.

8. Развитие воображения

Некоторые эксперты советуют потратить 5-10 минут на сексуальные фантазии перед «быстрячком» – во-первых, это поможет настроиться, во-вторых – ускорит достижение оргазма, в-третьих – это будет поддерживать ваше воображение в тонусе, что полезно для всех сфер жизни.

9. М – молодость

Очередные исследователи сексуальной жизни выяснили, что пары, которые часто занимаются сексом, выглядят ощутимо моложе своих лет. И это прямо-таки невероятный профит – и комплименты вашей внешности гарантированы, и на анти-возрастных кремах сэкономите, и на процедурах омоложения, и так далее и тому подобное.

Один минус – паспорт в магазине то и дело будут спрашивать. Но это тоже, по сути, комплимент.