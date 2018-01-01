Ким Чен Ын: «Ядерная кнопка всегда на моем столе»

Новогоднее обращение в исполнении лидера Северной Кореи.

Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка постоянно находится у него под рукой, чтобы, как он выразился, США не смогли развязать войну, сообщает ВВС.

При этом он подчеркнул, что использует ядерное оружие только в случае угрозы его стране и назвал КНДР «миролюбивой и ответственной ядерной державой».

В своем телевизионном обращении по случаю Нового года Ким Чен Ын заявил, что вся территория США находится в радиусе действия северокорейских ядерных ракет, добавив, что не угрожает Соединенным Штатам, а лишь констатирует факт.

Вместе с тем северокорейский лидер дал понять Южной Корее, что он открыт для диалога. Северная Корея, возможно, отправит свою команду на Зимние олимпийские игры в Пхенчане.

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