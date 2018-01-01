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Общество
01.01.2018
Секрет сохранения романтических отношений

Эксперты озвучили формулу.

По словам психиатра Скотта Кэрролла, в начале отношений людям хочется видеть друг друга как можно чаще. Но лучше встречаться не чаще двух раз в неделю. Это даст подсознанию возможность выявить потенциальные проблемы, которые могут возникнуть с новым партнером.

Частые встречи способны усилить чувства, однако влюбленные также рискуют испытать позитивные эмоции слишком рано. Это может повлиять на дальнейшее развитие отношений. Клинический психолог Сет Майерс тоже считает, что важно не торопиться в начале отношений. Редкие свидания помогают защитить отношения, отмечает newsru.com.

Когда партнеры в начале отношений проводят друг с другом много времени, у них рано появляется физическая и сексуальная близость. Из-за этого возникает иллюзия тесной связи. Для действительно близкого знакомства нужны месяцы или даже годы. Доверяясь незнакомцу, человек рискует.

Сет Мейерс советует партнерам в течение первого месяца отношений встречаться раз в неделю. Потом частоту свиданий можно постепенно увеличивать.

 
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