Самое масштабное лазерное шоу прошло в Дубае. Видеофакт

В этот Новый год шоу Light Up 2018 впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж Халифа.

На ней за несколько секунд до наступления 2018 года запустили отсчет, а затем зрители в течение примерно семи минут наблюдали лазерные проекции, сопровождаемые музыкой, на самой башне, соседних небоскребах, знаменитых танцующих фонтанах, сообщает РИА Новости.

Шоу было наполнено национальными символами. В завершение на небоскреб спроецировали огромного парящего сокола.

Рекорд попал в Книгу рекордов Гиннесса.