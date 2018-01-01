Цитата дня: «Следующая стадия – это когда Лукашенко Бога вспоминать начнет»

Известный журналист Анджей Почобут поделился двоякими ощущениями после новогоднего обращения Александра Лукашенко к белорусам.

«Сегодня утром посмотрел обращение Лукашенко. Ну и что вам сказать. Он конечно же опытный «поздравитель». Уже 23 раз поздравляет Беларусь с Новым годом. Может притомился? Может креатив окончился? Ибо ощущения от этого его обращения двоякие. С одной стороны, все на уровне, а с другой как – будто из надувной игрушки начал выходить воздух...

Остается пустота и скука.

И никакими сказками про ИТ и нанотехнологии это не изменишь.

А то, что Лукашенко про врачей вспомнил, поставив их в своих поздравлениях перед ментами и прочими ГБ-шниками это конечно возрастное.

Следующая стадия это когда он Бога вспоминать начнет...», – пишет Анджей Почобут у себя в Facebook.

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Форумчане тоже обсуждают обращение главы государства. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Кроме спорта и что нет войны больше и нечего ему сказать? А где про достижения, где планы на следующий год, как все хорошо будет?»

«Опять о спорте, а не экономике».

«План есть, держаться за ручки трона».

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