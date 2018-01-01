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Общество
01.01.2018
Глава МВД признался, на чем помешан

Игорь Шуневич в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал о своем оружейном хобби.

— Хобби — слежу за новинками оружейного рынка, — сказал глава МВД. — Я потомственный охотник. У меня большая коллекция оружия. Сильно помешан на этом.

Как сообщает TUT.BY министр подчеркнул, что «специально взял лицензию на коллекционирование, потому что превысил все допустимые пределы по оружию»:

— Одних пистолетов не знаю сколько. Реальных только три. Остальные — макеты. Раритетные нигде не возьмешь. По закону нельзя. А наградных только три.

 
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