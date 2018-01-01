В Гомеле в новогоднюю ночь сгорели две уличные елки. Дотла

Спасателям дважды пришлось тушить искусственные уличные ели с иллюминацией.

В обоих случаях от новогодних деревьев остался лишь оплавившийся остов, сообщает TUT.BY.

В час ночи в МЧС поступило сообщение о загорании 15-метровой искусственной новогодней ели возле проходной КУП «Горэлектротранспорт» на ул. Троллейбусной, 1. А спустя полтора часа спасателям пришлось мчаться уже на площадь Победы — там горела также 15-метровая искусственная елка с украшениями.

В обоих случаях от возгораний никто не пострадал.

Отметим, что похожий случай произошел в российской Кубани. Там в новогоднюю ночь полностью сгорела 25-метровая елка.