Ганапольский: «Путин в политическом смысле уже мертв»

Почему для меня Навальный абсолютно выдающийся человек и политик? По двум причинам.

Во-первых, Навальный сделал то, чего не удавалось никому – ни из системных партий, ни из несистемный партий, ни крикунам на площади. Причем то, что не удалось сделать те сотням тысяч, которые собрались на Сахарова и на Болотной.

Он сделал две вещи, которые войдут в историю и приведут его к победе. Во-первых, он своей личностью, своей харизмой, своими поступками, заявлениями, каким-то удивительным образом сделал в России политику публичной. Политика пошла в массы. 14 человек, которые собрались в Петербурге на открытии избирательного штаба Путина – это публичная политика Путинского плана. То есть, это административная система, которая работает.

Навальный сделал другое. Те десятки, может быть сотни тысяч, которые поддерживают его сейчас по всей России, делают это от чистого сердца. Конечно, некоторые это делают из-за неприятия, может быть, даже ненависти к Путинскому режиму, а некоторые это делают по той причине, что именно Навального они видят ярким харизматичным, правильным в их понимании лидером.

Это невероятно важная вещь, когда вдруг в регионах люди ощутили, что политик это не то, что делается в нынешнем Политбюро где-то в Кремле. И вдруг оказалось, что где бы ты ни находился, ты можешь заниматься политикой. И он показал путь: приди, запишись в отделение ФБК. То есть партия пошла в массы по всей России. Причем партия не по административной указке. Это первое, что он сделал. Я считаю, что это абсолютно грандиозная история.

Явлинский, которого я безумно уважаю и никогда худого слова про него не скажу, — почему у него не получается? По той причине, что его партия не смогла найти вот эту эротическую точку «Джи», которая омолодит партию в регионах. У него в каждом регионе есть отделение его партии – это понятно. Но это почему-то мертвое. Почему – думать самому Явлинскому.

И вторая история, крайне важная. Он играет вдолгую. Есть такое фантастическое произведение – человек идет по планете. И летит дракон, человек стреляет, попадает точно в голову дракону, а тот спокойно полетел дальше. Спрашивает друга – почему он летит? — У него примитивная нервная система и голова у него давно мертвая, а крылья продолжают работать.

Так вот путинский режим мёртв. И Путин в политическом смысле уже мёртв. Даже думаю, что он подозревает об этом. Но по инерции это все продолжается и продлится до 24-го года. Павловский говорит важную фразу, все время повторяя ее в своих программах: сейчас не Путин задает повестку дня. Вы это видели и по его речам и по его пресс-конференциям. Потому что самое главное для него — остановить Навального.

Короче говоря, не Путин объявляет то, куда устремится вся страна. Путина больше нет, он выполняет ритуальную роль. А поскольку он не задает повестку дня, движение вперед огромной страны, то она «как говно в проруби» болтается. И выиграет тот, — что говорят фразу, что Россия устроена таким образом, что власть в ней подбирают. Власть падает, и ее не отвоевывают, а подбирают. Путин еще не знает, что он уронил власть, и она лежит на полу.

Подхватят ли ее олигархи, силовые структуры, подхватит ли ее Навальный, мы очень скоро узнаем, причем еще до 24-го года. Поэтому «хай живэ Навальный», Потому что Навальный политик года.