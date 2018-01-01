.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Секрет сохранения романтических отношений
Глава МВД признался, на чем помешан
В Гомеле в новогоднюю ночь сгорели две уличные елки. Дотла
Ганапольский: «Путин в политическом смысле уже мертв»
Лукашенко призвал молодых белорусов дерзать
В новогоднюю ночь «легли» сайты БТ
В Киевской области перевернулся мозырьский автобус с детьми
Харьковский захватчик почты говорил знакомым о желании попасть в тюрьму
«Работница Федерации хоккея попросила нас не размахивать «этими вот флагами»
В Иране вспыхнули протесты, сообщается об убитых
Грамадзкую актывістку зьмясьцілі ў Навінкі, забраўшы маёмасьць
Путин поздравил Лукашенко с Новым годом, из Минска ответили спустя сутки
Какой будет погода в первый день нового года
В Минске омоновец спас мужчину, который собирался прыгнуть с осветительной вышки
Задержан организатор теракта в Санкт-Петербурге
Мама гимназиста, осужденного за нападение на учительницу, побывала на первом свидании с сыном
Бывший диктатор Зимбабве получит особняк, офис и мерседес
Сколько будут стоить рубль, нефть и биткоин в конце 2018 года?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Романчук придумал, как Беларуси заработать миллиард долларов в бюджет
Белоруска в Испании: «Законы здесь на стороне обычных людей. Матерям-одиночкам дают помощь 500 евро»
«Перед Новым годом подарок «народцу» сделал»
Брестскому ветерану принесли бесплатный новогодний подарок и взяли за доставку 200 рублей
Сара едет. В Таиланд!
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«У нас нет особых отношений». Китай относится к Беларуси как к стране «третьего мира»?
Кто и как нас обманывал в 2017-м
Шендерович объяснил, почему анекдоты при Брежневе смешнее, чем при Путине
Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители
Раздвоение вечности: Лукашенко-2017 против Лукашенко-2005
Класковский: Болтаться между Россией и Европой нашей стране предстоит еще долго
Обложка дня. Русский ад – с пожеланием счастья!
Известный экономист рассказал, какая будет зарплата у белорусов через год
Самый последовательный президент в мире
Создатель Wargaming: «В 2006 мне знатно помяли ребра, а некоторым моим знакомым повезло меньше»
Растаев: «Нашей сказке — 23. Праздник, ё! …лочка гори»
Карикатура дня: «Я 12 лет разваливала производство в СССР»
Лукашенко раздал награды и комплименты. Все ли их достойны?
Люди, которых мы потеряли в 2017 году
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В минском магазине рухнули полки с алкоголем
Старший сын Лукашенко вместе с семьей посетил детский дом
Уходящий год глазами фотографов Getty Images
В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью
Дзеці беларускіх топ-чыноўнікаў: дзе жывуць і чым займаюцца
Девушка, которая возглавила «Моладзь БНФ»
Снится Калифорния в промозглый зимний день…
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
01.01.2018
Салiдарнасць
Лукашенко призвал молодых белорусов дерзать

Как президент Беларуси поздравил соотечественников с 2018 годом.

«Да, главное отличие нашего времени — его стремительный бег. Идти шагом сегодня равносильно остановке, стоять — это отступать назад. Мы постоянно куда-то торопимся, многое обязаны успеть, чтобы впереди замаячил тот самый, желанный результат.

Впрочем, и в бурном потоке этой жизни притормозить иногда все же необходимо — хоть на мгновение — чтобы увидеть, оценить, подумать о важном и сказать добрые слова.

Предновогодние минуты — именно такое мгновение. Сейчас, когда до боя часов остается совсем немного времени, вспоминаем главное, думаем о будущем.

В уходящем году нами приняты решительные меры по совершенствованию экономики, что неминуемо приведет к изменению нашего общества. Мы рискнули заглянуть за горизонт, поставили перед страной цели завтрашнего дня. Достичь их — дело многих лет!

В этой связи мое обращение к молодежи: дерзайте, творите! Для вас открыты все двери! Вы обязаны взять эту неимоверно трудную высоту. За вами будущее страны!

А вам, старшему поколению, думать о покое не получится. Вы нам нужны особенно сейчас. Нужны ваш опыт, знания, мудрость. Именно вы должны помочь молодым в процессе сложного движения вперед, уберечь их от необоснованного стремления сделать все за мгновение, опасности оторваться от реальной жизни и потратить время на бесполезное.

Сейчас дорог каждый день для созидательной работы. Впереди у нас много важных дел во всех сферах жизни страны.

И будущий год — канун великих спортивных событий международного масштаба. К нам приедут тысячи гостей. И как настоящие хозяева белорусской земли мы объединимся и приведем наш общий дом в надлежащий порядок.

Ведь Беларусь всегда славилась чистотой, благоустроенностью городов и сел, гостеприимством людей. Но сейчас нам надо превзойти самих себя. Надо сделать страну образцовой. Чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплые воспоминания о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться своей Родиной — ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире.

Именно за такую страну — свободную, независимую — наши предки боролись, чтобы мы, живущие на этой земле, были здесь настоящими хозяевами.

Преемственность, уважение к заслугам каждого человека, равенство и справедливость — основные принципы нашего государства.

Беларусь — страна, устремленная в будущее! Основа нашего развития — высокие технологии, наука. Это так! Но всегда будет востребован труд рабочего и крестьянина. Благодаря их стараниям мы сегодня за богатым праздничным столом.

Дорогие друзья!

Главным достоянием белорусской земли были и остаются люди. За всеми достижениями стоите именно вы — умные, талантливые, целеустремленные.

Те, кто ежедневно борется за жизнь и здоровье каждого своего пациента.

Кто стоит на страже закона и порядка, охраняет границы, обеспечивает оборону и безопасность нашей страны, занимает государственные посты.

Кто работает в шахтах и заводских цехах, на строительных площадках и в сельском хозяйстве.

Кто растит и воспитывает детей, успешно передает знания школьникам и студентам, продвигает науку.

Кто своим творчеством или спортивными успехами прославляет Родину.

Отдельные поздравления тем, кто встречает Новый год не за семейным столом, а на рабочем месте. Пусть эта ночь будет для вас спокойной и праздничной.

Дорогие друзья!

Через считанные секунды мы откроем новую главу своей жизни. Пока все ее 365 страниц чисты. А что будет вписано в нашу историю — зависит от каждого из нас.

От всей души я желаю, чтобы наступающий год стал мирным, успешным и благополучным.

Будьте щедрыми на чувства, дарите своим родным и близким самое дорогое — тепло сердец, внимание и заботу. И пусть ваши дома наполнятся светом любви и добра!

Счастья вам, дорогие друзья!

С Новым годом, Беларусь!», — обратился к белорусам Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что многим, кто не имеет телевизора, посмотреть обращение Лукашенко онлайн не удалось. Сайты БТ — «Беларусь 1» и СТВ — с задачей не справились.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.4 (оценок:47)
Главное
Цитата дня: «Следующая стадия – это когда Лукашенко Бога вспоминать начнет»
Карбалевіч: «Прыгожая цацка, у якую увесь час гуляецца кіраўнік дзяржавы»
Трамп, #MeToo, голыя хакеісты: лепшыя вокладкі часопісаў свету за 2017
«Всякое лечение экономики в Беларуси обычно заканчивается ампутацией накоплений граждан»
Чему Лукашенко стоит поучиться у австралийцев и их премьера
Сара едет. В Таиланд!
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY