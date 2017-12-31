Мисс фитнес-бикини-2017: «Я всегда считаю, что мне нужно похудеть»

Уроженка Баранович, 26-летняя Александра Войтехович, в этом году стала чемпионкой Беларуси по фитнес-бикини. Девушка рассказала Intex-press, от чего ей приходится отказываться в погоне за красивой фигурой, где она ищет мотивацию для занятий спортом и сколько стоит участие в соревнованиях по фитнес-бикини.

Спортом я увлекалась еще в детстве – гимнастика, бег, пять лет большого тенниса. Примерно с 15 лет всегда старалась похудеть, потому что мне казалось, что я полная. Я сидела на диетах, ела овощи и йогурт и вроде бы худела, но потом срывалась и набирала вес заново. Попа от такого похудения круглой и подтянутой не становилась, а на теле по-прежнему оставался жир.

В 21 год в соцсетях я наткнулась на девушку, которая делилась своим опытом правильного питания и тренировок. Я тоже решила попробовать и пошла в тренажерный зал. Первые полгода часто пропускала тренировки: хотелось полежать или пойти гулять. Прогресс в фигуре был соответствующий, но со временем я втянулась в спорт.

Я стала хорошо разбираться в правильном питании и упражнениях, а плоды моих трудов стали видны в зеркале. Мне нравилась атмосфера в зале, и я могла находиться там часами. В то время я работала визажистом, но решила сменить профессию и стать тренером. И сразу столкнулась с проблемой – как заявить о себе? Ведь обычная «корочка» об окончании курсов или даже диплом о спортивном образовании ничего не даст.

В интернете я наблюдала, как в России развивается фитнес-бикини. Мне хотелось быть такой же красивой, как те девушки. Да и это могло стать хорошей рекламой для меня как тренера. Поэтому весной 2016 года я выступила на соревнованиях, где заняла третье место и получила свою первую медаль.

Тратят 500 долларов на украшение купальника

Основные критерии выбора победительницы фитнес-бикини – это гармонично слаженное тело, икс-образные пропорции, округлые подтянутые ягодицы, тонкая талия, ровная гладкая кожа и тело без излишних мышц и «сухости». Девушка должна быть женственной, ухоженной и уметь подать себя.

Много затрат уходит на внешний образ девочек перед соревнованиями: серьги, браслеты, купальник. Последний – главное, ведь он может испортить даже идеальную фигуру или, наоборот, подчеркнуть ее: визуально сделать ноги длиннее, а грудь пышнее. Некоторые девушки украшают купальники для соревнований стразами известных фирм и тратят на это более 0. А кто-то вкладывается и в 0: выбирает стразы подешевле, а купальник шьет мама или подруга.

Александра Войтехович (в середине) на соревнованиях по фитнес-бикини

Для своих первых соревнований я пошила купальник на заказ за 0, еще потратила на его украшение. Во второй раз купальник я шила и обклеивала стразами сама: на ткань у меня ушло около . А на декор – больше 0: по неопытности приобрела неподходящие стразы, поэтому пришлось покупать другие.

Еще один пункт затрат в фитнес-бикини – специальный грим. Он гораздо темнее любого автозагара, наносится в специальных кабинках прямо на соревнованиях за . Можно купить его самому за , и тебе его нанесет тренер. Баночки грима хватает на два раза. Я стараюсь наносить грим в кабинках – там это делают пульверизатором, и он ложится ровно. Макияж и прическу я обычно делаю сама – все-таки пять лет отработала визажистом.

Также нужно оплачивать и взносы за участие: около 70 рублей для вступления в Белорусскую федерацию бодибилдинга и фитнеса и ежегодный членский взнос около 25 рублей. На международных соревнованиях взнос за участие составляет 150–200 евро.

«Когда смотрю в зеркало, я нравлюсь себе»

Сейчас я занимаюсь в зале три раза в неделю, а когда готовлюсь к соревнованиям – пять раз. Как и в любом деле, здесь главное – мотивация. Для одних это победа в соревнованиях или любовь, для других – здоровье или желание изменить свою жизнь. У меня же – уверенность в себе. Когда я смотрю в зеркало на свою подтянутую фигуру, я нравлюсь себе, отчего чувствую себя более раскрепощенно.

Есть стереотип, что правильное питание стоит очень дорого, но я трачу на еду не более 300 рублей в месяц. Если есть деньги – могу купить себе красную рыбу, если нет – сижу на курице. За своим питанием я слежу сама. Мой рацион состоит из обычных продуктов: курица, яйца, рыба, творог, крупы, хлебцы и овощи. А вот фрукты я ем не часто, поскольку они считаются простыми углеводами из-за большого количества в них фруктового сахара.

Спортивные добавки в моем рационе минимальны. Обычно это витамины и рыбий жир, ближе к соревнованиям – аминокислоты и протеин. Последний очень выручает, когда хочется сладкого.

Моя подготовка к соревнованиям проходит в максимально щадящем режиме для организма, заблаговременно и без голодовок.

«Я, как любой человек, не идеальна»

Сейчас моя главная награда – это золотая медаль на чемпионате Беларуси 2017 года в ростовой категории до 169 см. Наверное, тогда сошлись все звезды: я была в хорошей форме, хорошо выглядела. В тот день у меня было отличное настроение, которое передалось и в подаче себя на сцене.

Занимаясь фитнес-бикини, я стала больше нравится себе, стала увереннее, и эта энергетика привлекает других людей, и мужчин в том числе. Да, у меня хорошая фигура, но я совсем не чувствую никакого превосходства над другими. Я, как любой человек, не идеальна и имею кучу комплексов. Но стараюсь развиваться и работать над собой. И да, мне всегда кажется, что мне нужно похудеть.