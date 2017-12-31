Под оливье: что увидят и чего не увидят белорусы в новогоднюю ночь по ТВ

Короткий гайд по праздничной телепрограмме.

Для тех, кто пропустил — российский Первый канал не будет показывать «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые за 10 лет. Культовый, хоть и изрядно набивший оскомину, новогодний фильм покажут на телеканале «Россия», но зрителям «РТР-Беларусь» он будет недоступен.

И если отсутствие в программе советской киноклассики можно назвать сенсацией, то отсутствие возможности у части белорусов «выпить под Путина» стало традицией. Виной тому отсутствие временной разницы между Минском и Москвой.

Тех, кто не может обойтись под Новый год без советских фильмов, ждет богатый выбор лент из традиционной новогодней коллекции: «Иван Васильевич меняет профессию» (ОНТ), «Полосатый рейс» (СТВ), «Свадьба в Малиновке» (Беларусь 3), «Укротительница тигров» (РТР-Беларусь).

Любители кино с продолжением могут посмотреть три части «Один дома» (ТВ-3 Беларусь), «Такси» (ВТВ), «Елки» (Беларусь 2).

Независимый спутниковый телеканал «Белсат» приготовил своим зрителям новогоднее телешоу «10 год прыгод».