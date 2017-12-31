Как минское метро будет работать в ночь на 1 января

Интервал движения в педновогодний вечер по обеим линиям составит 6 минут.

31 декабря после 19 часов и до окончания работы метрополитена интервал движения поездов по обеим линиям составит 6 минут, и последние поезда с конечных станций отправятся в 4.03.

В новогоднюю ночь станции метрополитена закроются на вход пассажиров в 4.00, за исключением станций «Немига», «Октябрьская» и «Фрунзенская», которые закроются в 4.15.

Утром 1 января метрополитен начнет работу как обычно, в 5.30, движение будет организовано графиком воскресенья. По такому же графику поезда пойдут и 2 января, сообщается на сайте Минского метрополитена.