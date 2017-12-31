Как белорусы отреагировали на экономический оптимизм властей — небольшой обзор «Саліларнасці».

Амбициозные планы властей на будущий год, предполагающие рост ВВП до 3,5% и сокращения разрыва в уровне и качестве жизни, предсказуемо вызвали у многих белорусов скепсис.

«Всякое лечение экономики в Беларуси обычно заканчивается ампутацией накоплений граждан», — пишет один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by.

«До сих пор верит в чудеса, последняя надежда на Деда Мороза», — пишет другой участник дискуссии.

«Даже комментировать это не хочется. Устали мы», — не излучает оптимизм еще один комментатор.

«Месяца цераз два накалякае ўказ аб карэктаванні параметраў і грашова-крэдытнай палітыкі. Затое заняты», — прогнозирует один из читателей «Нашай Нівы».

Из комментариев на Onliner.by:

«Но уровень жизни населения в стране уверенно идет на понижение».

«Мне кажется, что они там уже за стол сели».

«Когда уже будет ответственность за не исполнение указа?»