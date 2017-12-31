Харьковский захватчик почты говорил знакомым о желании попасть в тюрьму

Знакомые описывают мужчину, взявшего в заложники людей, как сильно пьющего.

Фото Reuters

Захвативший 30 декабря отделение «Укрпошты» в Харькове Владимир Безух был задержан в ходе спецоперации в тот же вечер. Захваченные им в качестве заложников девять взрослых и двое детей были освобождены.

Как рассказали украинским журналистам знакомые Безуха, в последнее время тот сильно выпивал. По словам одного из местных жителей, знающего задержанного со времен школы, неудавшийся террорист за несколько дней до инцидента говорил о том, что ему нужно в тюрьму.

Задержанному грозит 15 лет заключения. Фото из Twitter Арсена Авакова

По словам психолога, общавшегося с Безухом во время захвата почты, тот был пьян, его состояние можно описать как «галлюциногенный бред».