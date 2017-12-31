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Спорт
31.12.2017
«Работница Федерации хоккея попросила нас не размахивать «этими вот флагами»

Болельщики рассказали характерную историю, случившуюся на Молодежном чемпионате мира по хоккею.

Фото by.tribuna.com

«Трибуна» рассказала о том, на Молодежном чемпионате мира по хоккею в США болеют за белорусов. Портал приводит истории белорусских болельщиков, которые приходят на игры с участием сборной страны с бело-красно-белыми флагами.

Во время одной из игр случилось следующее. К белорусам вдруг подошла девушка, назвавшаяся работницей Федерации хоккея Беларуси, и попросила не размахивать «вот этими вот флагами». На что в ответ услышала: «Здесь свободная страна, и вы сейчас не в Беларуси». «Немного обидевшись, она ушла, но все время возникала неподалеку от нас», — рассказали болельщики.

 
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