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31.12.2017
Кирилл Иванов
Чему Лукашенко стоит поучиться у австралийцев и их премьера

Казалось бы, все просто — закон един для всех. Но…

Премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла оштрафовали на 0 из-за управления лодкой без спасательного жилета, сообщает Тelegraph. Фото чиновника попало в местные СМИ, после чего ему пришлось заплатить штраф за нарушение правил поведения на воде и извиниться.  

История австралийского премьер-министра говорит о том, что в любом правовом государстве закон един для всех — от спасателя на пляже до главы правительства. К сожалению, это правило действует далеко не везде. И за примерами далеко ходить не нужно.

Александр Лукашенко не раз попадал на фото, за которые австралийскому премьеру, не исключено, пришлось бы уйти в отставку, как нарушителю-рецидивисту. Но это у них, а у нас первое лицо страны валит лес без строительной каски, ездит с ребенком на мотоцикле без мотошлема, игнорирует правила техники безопасности на стройплощадках и хронически не пристегивается в авто.  

 
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