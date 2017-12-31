Амбиции дня. Чего ждет Лукашенко от экономики в 2018-м

Оптимизму властей можно только позавидовать.

В последний день уходящего года Александр Лукашенко подписал ряд законов, указ о «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год», а также утвердил Основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год.

Приведем несколько основных показателей, заложенных в подписанные документы. Отметим, что оптимизму подписавшего их можно только позавидовать. Итак:

- ВВП в 2018 году вырастет на 3,5%;

- Экспорт товаров и услуг – на 5,7%;

- Инфляция – не превысит 6%.

Кроме этого, правительству поручено «обеспечить дальнейший экономически обоснованный рост зарплат на основе создания прежде всего высокопроизводительных рабочих мест», а также

«сократить межрегиональную дифференциацию в уровне и качестве жизни населения». В случае с последним обещанием властей хочется надеяться, что Шарковщину и Бешенковичи будут подтягивать к уровню Минска, а не наоборот.

Фактически, Лукашенко утвердил оптимистичный план Совмина, озвученный в начале декабря. Независимые прогнозы особого оптимизма не излучают. Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост белорусской экономики в следующем году на 2%. Всемирный банк также прогнозирует рост ВВП Беларуси, но при этом его прогнозные показатели заметно скромнее озвученных властями: 2,1% в 2018-м и 2,4% в 2019-м.