Путин поздравил Лукашенко с Новым годом, из Минска ответили спустя сутки

В поздравительный список российского президента не попали руководители Украины и Грузии.

В поздравлении Александру Лукашенко Владимир Путин подчеркнул: «Отмечая в уходящем году 25-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Беларусью, удалось в очередной раз убедиться в том, каких значительных результатов добились союзные страны в развитии взаимовыгодного сотрудничества во всех областях».

Президент России выразил убежденность в том, что, «опираясь на добрые традиции дружбы и взаимовыручки», Россия и Беларусь будут и впредь плодотворно работать «над решением актуальных вопросов двусторонней повестки дня, укреплять интеграционные связи в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, эффективно координировать усилия в СНГ и ОДКБ».

Примечательно, что в поздравительный список Путина не попали руководители Украины, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

Поздравления из Минска пришли спустя сутки. Как сообщила пресс-служба Александра Лукашенко, «поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации и КНР, лидерам стран-партнеров по интеграционным объединениям, а также главам многих других государств в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций, видным зарубежным общественным и религиозным деятелям».