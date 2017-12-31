Какой будет погода в первый день нового года

Прогноз погоды на ближайшие два дня.

31 декабря облачно с прояснениями. На большей части территории страны мокрый снег, по западу с дождем. Местами слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в утренние часы 0..- 3°C, во второй половине дня она повысится до 0 +6°С.

В Минске во второй половине дня небольшой мокрый снег — вероятность осадков 70-80%. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в утренние часы -2°C, во второй половине дня повысится до 0..+2°С, сообщает сайт Гидрометцентра.

1 января ночью в отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны, максимальная днем +2..+8°С.

В столице в Новый Год 1 января ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки, в основном дождь. Ночью возможен слабый туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0..+2°С, максимальная днем +3..+5°С.