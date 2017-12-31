15 лучших статей «Салідарнасці» за 2017-й

Самые интересные репортажи, журналистские расследования и комментарии на злободневные темы, которые мы делали для вас в уходящем году.

Пронзительное письмо нашей журналистки Анастасии Зеленковой министру обороны было написано после трагической гибели солдата в Печах.

«Вы не получите моих сыновей никогда! – обращается к Андрею Равкову мама двоих детей. – Но если раньше это было решение разума и прагматизма (зачем терять полтора года жизни на то, чтобы научиться ходить строем и заматывать портянки, вместо того, чтобы получать новые знания и определяться с профессией), то теперь – это банальный инстинкт самки, которая, чтобы спасти свое потомство, пойдет на все, перегрызет горло любому, кто покусится. Потому что жизнь моих сыновей для меня гораздо важнее любых высокопарных слов».

Фото Дарья Бурякина, TUT.BY

В рамках проекта «Дуэль» два автора с разных позиций разбирают появление Александра Лукашенко на теннисе в обществе дам в материале Может ли глава государства окружать себя красотками?

Руслан Горбачев провел журналистское расследование, и выяснил, что скрывается за стенами «образцовой» стройки БелАЭС.

Наша коллега рассказывает несколько историй о прелестях того, чем попрекал «дармоедов» Лукашенко в материале Как я тестировала блага для тунеядцев.

Павел Рос побывал в Германии и разузнал, почему белорусским чиновникам нельзя ехать в Берлин.

Мама двоих детей поделилась правилами выживания в декрете, некоторые лайфхаки можно позаимствовать.

Кем рассерженные белорусы мечтают заменить Лукашенко, узнал в электричке Семён Печенко.

В руки корреспондента «Салідарнасці» попали уникальные записи — рукописные дневники резидента спецслужб, сотрудника ГПУ, арестованного в 37-м. О своей службе в органах, пытках в «американке» и жизни после освобождения Иосиф Ятченя откровенно написал в своих воспоминаниях. Свой дневник он в конце жизни передал внуку.

Внук майора НКВД: «Я публикую дневники деда, чтобы предостеречь людей от ностальгии по сталинским временам»

Руслан Горбачев пишет о том, как чиновники благодаря декрету №3 превратились в богов.

А тем временем белорусские чиновники быстро сориентировались – и нашли новую жертву, которую можно «доить» без лишнего шума.

Александр Старикевич рассуждает о попытках переосмыслить роль главы Беларуси в истории – Как Лукашенко превращают в Джоконду.

Журналистка «Салідарнасці» съездила в деревню Горенка, где осталось всего два человека. Телевизор – единственное, что связывает стариков с внешним миром. Что эти люди думают о Лукашенко и Трампе, какие проблемы их волнуют и боятся ли они радиации – читайте в репортаже Насти Зеленковой.

Повар из Гродно, отсидевший 13 суток за участие в акции нетунеядцев, рассказал Семену Печенко о том, что заставило его прийти в политику, и поделился, какой шок испытал, узнав о разгоне Дне Воли в Минске.

— Мне интересно: что было бы, если кто-то из милиционеров избил в толпе мать своего сослуживца? Как бы он смотрел ему в глаза? Ведь они были словно роботы: хватали, били, тащили всех без разбора. Бабушек, студентов. И они ведь такие же люди, как и мы. Как их матери воспитали?

Руслан Горбачев подводит главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство» и задается вопросом: Лукашенко потерял нюх?

Еще одна из самых обсуждаемых тем года – школьный график всей страны был изменен под отдельно взятого ребенка. Светлана Метелкина анализирует, что самое главное в истории с недосыпающим Колей.

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