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Комментарии
31.12.2017
Слава Тарощина, Новая газета
Прорубь для коллективного Распутина уже готова

Почему 2017-й просто обязан войти в анналы как время выдающихся пропагандистских успехов российского ТВ.

Визуальный символ 2017-го — бравый десантник Шейнин с красным клоунским носом и ведром дерьма (физического, а не метафорического) в руке. Главные итоги проистекают из данного живительного источника.

Только что «Левада-центр» опубликовал свежие социологические исследования убийственной силы: великодержавные настроения достигли исторического пика. Стоит ли напоминать, что стихийное коллективное мессианство (64% респондентов верят в исключительность державы) проистекает прямиком из телевизора? Без этой адской машины, обрабатывающей публику почти в круглосуточном режиме, подобный размах самогипноза был бы невозможен. Верный спутник мессианства — изоляционизм. И тут ящик не подвел. Не прошло и 160 лет после поражения в Крымской войне, как доктрина «Россия — осажденная крепость» вновь обрела жгучую актуальность.

Если невроз мессианства в комплекте с изоляционизмом предсказуем, как вечер с Соловьевым, то от третьего итога веет свежестью. Мысль о том, что никакой демократии не существует в природе — важный тренд сезона. Впрочем, и эта свежесть относительна. Серый кардинал Победоносцев, тот самый, который заглянул России в очи «стеклянным взором колдуна», еще в 1884 году написал программную статью о демократии «Великая ложь нашего времени».

Как налогоплательщик хочу понять: за что творцам смыслов деньги платят? Повторять в XXI веке зады века XIX — совсем уж плохой тон. Хотя иногда ставка на конспирологию в качестве основы политики оправдывает себя. Заговор против России действительно существует, только плетется он не извне, а изнутри. Ощущение такое, что от львиной доли граждан утаили львиную долю отечественной истории. А иначе разве государственный муж Харитонов притащил бы на заседание Госдумы изваяние Дзержинского, у которого он под телекамеры просил прощения?

Нежность к палачам в нынешнем сезоне обрела новые краски. Сокровищница сталинианы пополнилась уже не самим Иосифом Виссарионовичем, а его тенью. Изваял сочинение Алексей Пиманов, тоже в недавнем прошлом государственный муж не мельче Харитонова. Его сериал об охраннике вождя с трогательной фамилией Власик так и называется: «Тень Сталина». Не успел истаять в сумраке Власик, как на головы телемасс обрушился новый многосерийный документальный цикл «Страна Советов. Забытые вожди». В команду мечты, заботливо отобранную Российским военно-историческим обществом вкупе с Министерством культуры, вошли Берия с Дзержинским, Молотов, Ворошилов, Буденный, Жданов, Абакумов.

Российский внутренний путь, сотканный из гордости и ненависти, приносит дивные плоды. Обработка электората осуществляется двумя фронтами — Первым политическим и Вторым таблоидным. Агрессивная экспансия таблоидов в формате долгоиграющего сериала — новинка года. Сага про развод Джигарханяна и его Виталины уже достойна Книги рекордов Гиннесса. Столь же успешно Украину с Америкой теснят на обочину изнасилованные малолетки типа Дианы из Ульяновска (подпорчена не вполне опознанным юношей) и Ульяна из Арзамаса (обесчещена сразу тремя юношами).

Детектор лжи стал привычным атрибутом студии вроде микрофона или ведущего. ТВ обзавелось своими следственными органами. Всякий раз вздрагиваю, когда Сабина Пандус с осколками айсберга вместо глаз впивается в очередную жертву. Особая нотка года — приход интеллигентов в таблоиды. Два Дмитрия, Борисов и Шепелев, с невиданным энтузиазмом копошатся в грязном белье хоть Джигурды, хоть Порошенко. Интеллигентность облика и корректность интонаций значительно усиливает ощущение мерзости происходящего на экране.

Нынешнее телевидение — эдакий коллективный Распутин при кремлевском дворе, но все на свете, включая коварного старца, смертно. Накануне президентских выборов всегда начинают курсировать слухи об отставке гендиректоров федеральных каналов. Думаю, сейчас они более достоверны, чем прежде. Хотя бы потому, что альтернатива официальному ТВ стала реальностью. Дудь, свободный и дерзкий, по количеству просмотров соперничает с Киселевым. Канал Навального успешно осваивает новый политический язык. Стремительно восходит на YouTube звезда Собчак, которая и на большом ТВ уже доказала свою состоятельность.

Но не только в альтернативе дело. «Федералы» давно перешли Рубикон. У гипотетического Шейнина количество дерьма неисчерпаемо, но исчерпаны силы. Вербальная агрессия достигла апогея. Дальше только рукопашные драки в студии.

Так что прорубь для коллективного Распутина уже готова.

 
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