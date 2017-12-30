В Харькове вооруженный мужчина захватил 11 заложников

Вооруженный мужчина в маске захватил отделение «Укрпочты» в Харькове и взял в заложники 11 человек, в том числе двоих детей.

Об этом сообщил «Интерфаксу» начальник национальной полиции области Олег Бех.

«Там девять взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», – рассказал он.

Три женщины и двое детей освобождены из захваченного здания почты в Харькове. Об этом в субботу сообщил пресс- секретарь президента Украины Святослав Цеголко, передает «Интерфакс».

Громадськое ТБ со ссылкой на представителя национальной полиции сообщает, что захвативший заложников мужчина угрожал взорвать бомбу.

Очевидцы сообщили телеканалу, что захват заложников произошел после неудачной попытки ограбления.

Отделение «Укрпочты» находится на углу улиц Матюшенко и Шевченко недалеко от станции метро «Киевская». Движение по улицам перекрыто, на место событий работают полиция, медики и пожарные.