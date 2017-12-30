В Минске омоновец спас мужчину, который собирался прыгнуть с осветительной вышки

Житель Светлогорска поссорился с девушкой и решил покончить с собой.

Человека, забравшегося на осветительную вышку на железнодорожном вокзале, заметили 30 декабря сотрудники ОМОНа.

По тому, как он двигался, стало понятно – мужчина намерен спрыгнуть, что привело бы к неминуемой гибели, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и «скорая». Увидев их, мужчина занервничал и несколько раз перешагивал ограждение с намерением спрыгнуть.

В переговоры он не вступал, на вопросы не отвечал, пояснил лишь, что оказался здесь из-за конфликта со своей девушкой, с которой прибыл утром из Светлогорска. Он отказывался общаться с кем-либо, требовал, чтобы его оставили в покое.

Положение осложнялось тем, что под вышкой проложены рельсы, а вокруг вышки – высоковольтные провода. Опасность представляли также и поезда, регулярно проезжавшие под вышкой.

Заместитель командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Тарасов приблизился к вышке под видом работника железной дороги – был в гражданской одежде. Он поговорил с человеком с вышки, и тот позволил ему подняться, а после согласился спуститься на землю.