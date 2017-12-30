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30.12.2017
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11 новогодних ритуалов, которые приносят счастье

Почти в каждом уголке земного шара и взрослые, и дети находятся в ожидании предновогодних чудес. Именно в Новый год загадывают самые сокровенные желания и с большой верой ждут их исполнения.

У каждого народа есть свои традиции, которые предвещают хорошие события. Что кроме пепла в шампанском может принести удачу в новом году?

1.Канада

© mikeloiselle/depositphotos  

В Канаде достаточно рано начинают готовиться к Новому году — улицы украшают в конце октября, а в домах елки ставят как минимум за месяц до праздников. Самые популярные елочные украшения — ангел или вифлеемская звезда на верхушке, а также полосатые карамельные конфеты в форме посоха.

Новый год, в отличие от Рождества, принято отмечать с друзьями, и обычно выбирают активный отдых. Самое популярное новогоднее развлечение — катание на коньках. Также не принято дарить дорогие подарки, чаще всего дарят скромные сувениры или поделки, сделанные собственными руками.

Любители острых ощущений могут принять участие в традиции «купание белого медведя». В Новый год «моржи» ныряют в холодную воду. Считается, что такой ритуал поможет привлечь успех, благополучие и подарит запас здоровья на год вперед.

2.США

© kyliejenner/instagram  

Застолья и подарки принято делать на Рождество, а на Новый год устраивают распродажи и возвращают подарки, которые не подошли, в магазин. Большинство украшений снимают к Новому году, а елку пересаживают в грунт, а не выбрасывают.

Один из самых главных новогодних символов в США — ребенок в подгузнике. Считается, что ребенок в течение 12 месяцев стареет и в конце года передает свои обязанности новому младенцу.

И конечно, главная традиция, которая стала известна во всем мире: 31 декабря в 23:59 на площади Таймс-сквер с 23-метровой высоты опускается огромный шар. Шар «падает» в течение 1 минуты, а последние 10 секунд люди отсчитывают вместе. Когда шар достигает нижней точки, наступает новый год.

3.Мексика

© billperry/depositphotos  

В Мексике праздники начинаются с 12 декабря, со дня Покрова Пресвятой Богородицы, и сопровождаются карнавалами. А вот 25 декабря улицы заметно пустеют — по многовековой традиции, этот день нужно проводить в кругу семьи.

На елках часто можно заметить украшения в виде калаверы — это очень важный символ для мексиканцев в виде человеческих черепов. А также Новый год не представляется без пиньяты — это традиционная забава в виде глиняной звезды, наполненной сладостями. Пиньята символизирует земные грехи, поэтому тот, кто сможет разбить ее с закрытыми глазами, поймает удачу на год вперед.

4.Куба

© kiko_jimenez/depositphotos

В 12 часов, в канун Нового года, жители Кубы заранее набирают воду во всю имеющуюся в доме посуду и выливают ее в окно. Таким образом кубинцы желают новому году чистого, как вода, пути. А пока часы бьют 12 раз, нужно успеть съесть 12 виноградинок, и тогда процветание и удача будут сопровождать весь следующий год.

Вместо елки на Кубе наряжают местное хвойное растение — араукарию. А дети в канун праздника пишут письма с самыми сокровенными желаниями не Санта-Клаусу, а добрым волшебникам — Гаспару, Бальтасару и Мельчору. Торжество в этой стране проходит в атмосфере карнавала, фейерверков и хорошего настроения.

5.Эквадор

© evaletova/depositphotos

Эквадорцы верят, что если успеть за бой часов надеть желтое нижнее белье, то не стоит ждать финансовых трудностей в новом году, а если красное, то будет счастье в личной жизни. Те, кто хочет путешествовать, за время боя часов должны пробежать с чемоданом или большой сумкой в руке вокруг дома. Также в новогоднюю ночь можно избавиться от всех грустных моментов, случившихся в уходящем году, для этого нужно выбросить на улицу стакан с водой, с которым вдребезги разобьется все плохое.

6.Франция

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Французы пекут пирог, в который кладут один боб. Кому этот боб достанется, тот объявляется «бобовым королем», и все до конца праздника должны выполнять его приказы. А еще французы-виноделы обязательно чокаются с бочкой вина и поздравляют ее с Новым годом.

7.Япония

© melking/depositphotos   © m0skit/depositphotos

Именно Япония подарила миру традиции, которые стали одними из самых главных: встречать Новый год в новой одежде, строить ледяные скульптуры и замки. Но самая необычная традиция пока не прижилась у других народов — японцы покупают перед Новым годом грабли, чтобы «нагрести побольше счастья».

8.Германия

А вот Германия подарила всему миру традицию украшать елку на Новый год. А еще немцы считают, что Санта-Клаус катается на ослике, поэтому дети кладут в башмаки сено для угощения.

9.Аргентина

В Аргентине в последний день уходящего рабочего года офисные работники выбрасывают из окон старые календари, ненужные ведомости и бланки. Уже к полудню тротуары и проезжая часть покрываются слоем бумаги. Особенно эта традиция нравится печатным изданиям — однажды сотрудники одной из газет выкинули за окно весь архив.

10.Англия

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Англия подарила миру обычай обмениваться поздравительными открытками к Новому году. А вот действительно необычная традиция — укутывать одеялом колокол, который начинает звонить раньше полуночи, чтобы приглушить слишком громкий звук. Но ровно в 12 ночи одеяло снимают, и колокол громогласно звучит в честь Нового года. В эти минуты влюбленные должны поцеловаться под веткой омелы, чтобы не расставаться в будущем году.

11.Чехия

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Рождественские традиции в Чехии обязательно включают гадания на будущее:

Яблоко разрезают поперек — если в ядре появляется идеальная звезда, то следующий год будет успешным, искаженная звезда означает плохой год или болезнь.

Другая традиция: расплавленный свинец льют в воду и предсказывают будущее по получившейся форме. Специальные наборы с полной инструкцией для такого обряда можно купить почти в любом магазине.

 
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