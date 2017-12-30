Задержан организатор теракта в Санкт-Петербурге

ФСБ России задержала исполнителя и организатора взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении ФСБ, поступившем в ТАСС.

Подозреваемый передан в Следственный комитет России (СКР).

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте», - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она уточнила, что с подозреваемым начали работать следователи, ведется его допрос.

27 декабря на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте Петербурга произошел взрыв. Возле камер хранения магазина «Перекресток» сработало взрывное устройство с поражающими элементами, мощность которого составила 200 г в тротиловом эквиваленте. По последним данным, пострадали 18 человек. СКР возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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