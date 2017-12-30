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Общество
30.12.2017
Катерина Борисевич, TUT.BY
Как живет минчанин, в которого 1 января выстрелил милиционер

Андрей Гаврош рассказал TUT.BY, что громкая история для него осталась в прошлом. Молодой человек вернулся на прежнее место работы, никто из друзей не отвернулся, а главное — жена рядом.

Минчанин Андрей Гаврош после суда по стрельбе в новогоднюю ночь

Окна столичных многоэтажек на проспекте Любимова переливаются яркими новогодними огнями. Одни спешат домой с продуктами на праздничный стол, другие выбирают елку на маленьком базарчике. Даже на здании опорного пункта, который находится рядом с домом Андрея Гавроша, светится разноцветная гирлянда «2018». Год назад здесь была другая картина: скорая, кровь, милиция. Новогодняя ночь — 2017 для Андрея началась с реанимации, а закончилась уголовным делом и судом.

Андрей вместе с женой по-прежнему живут в квартире, где и случилось ЧП.

— Обязательно напишите, что у нас новые двери, — говорят соседи. — Очень неприятно было читать отклики, что у нас страшный тамбур. Всем же не объяснить, что не успели закончить ремонт.

Дверь в тамбуре действительно новая. Нажимаем на звонок. Из квартиры выходит Андрей Гаврош в спортивных штанах, яркой майке, по лицу видно: он немного растерян.

По решению суда Андрей Гаврош должен быть дома в выходные и праздничные дни

— Не думал, что кому-то еще интересно, как я живу, — признается молодой человек.

Последний раз мы виделись с ним летом 2017 года, когда он сидел в суде за железной решеткой. Сейчас за его спиной блестят бело-голубые новогодние шары, которыми украшен весь тамбур.

— Да все у меня хорошо, — рассказывает TUT.BY Андрей Гаврош. — Вернулся на работу, на «Керамин». Коллеги вошли в положение и дождались моего возвращения.

2 августа суд Московского района Минска признал Андрея Гавроша виновным в сопротивлении сотруднику милиции и приговорил к пяти годам ограничения свободы. Из суда обвиняемый вышел в окружении родных, от любых комментариев он отказался.

Напомним, в новогоднюю ночь соседи Андрея со второго этажа вызвали милицию. Семейная пара пожаловалась на шум из квартиры, на вызов прибыл 23-летний Руслан Соловьев. Беседа Гавроша и стража порядка длилась две минуты, и затем раздались выстрелы. Позже Соловьев расскажет, что пьяный парень напал на него, пытался выхватить пистолет, поэтому он был вынужден стрелять. У минчанина была другая версия: страж порядка первым на него напал.

— Когда вышел на свободу, многие стали писать мне в социальные сети. С некоторыми даже завязалась дружба, — говорит Андрей.

Пока мы разговариваем, из лифта выходит мужчина лет пятидесяти, здоровается с Андреем за руку:

— Андрюха, все хорошо?

— Да.

Парень вспоминает, самым сложным для него на Володарке было осознавать, что теперь от него ничего не зависит и повлиять на ситуацию он не может.

— Была маленькая надежда, что освободят. Спасибо моему адвокату (его защищала Елена Станкевич. — Прим. TUT.BY). Она сделала все, и сегодня я не в тюрьме, а дома, — говорит Андрей.

— Ваши друзья, с которыми вы отмечали прошлый Новый год, в суде в один голос отзывались о вас хорошо. Они и теперь рядом?

— После этой истории друзей меньше не стало, только больше.

После приговора Андрей Гаврош и потерпевший милиционер Руслан Соловьев больше не виделись. Как рассказали TUT.BY в дежурной части Московского РУВД, два месяца назад Соловьев уволился. Еще на судебном заседании соседка со 2 этажа, которая и вызвала милицию в новогоднюю ночь, рассказывала: она больше не живет на проспекте Любимова.

— Видел ее как-то с мужем после освобождения. Сейчас в квартире горит свет, но кто там живет, не знаю, — говорит Андрей.

— Как вы будете отмечать Новый год?

— Этот Новый год встречу дома с женой. И тут без вариантов. Я приговорен к ограничению свободы, поэтому в выходные и праздничные дни должен быть дома круглосуточно. Раз в месяц хожу отмечаться в милицию, иногда приходят в квартиру и проверяют меня.

Кроме того, пока Андрей отбывает наказание в виде ограничения свободы, он должен быть трезвым. Если выпьет — рискует оказаться за решеткой за нарушение режима.

— У нас с ним всегда были прекрасные отношения, — говорит соседка, которая живет в одном тамбуре с Гаврошем. — Никогда не шумел, не мешал, а у меня 4 детей, и я уж точно знаю, что такое тишина.

 
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