Мама гимназиста, осужденного за нападение на учительницу, побывала на первом свидании с сыном

Мама Доната Скакуна, которого приговорили к восьми годам лишения свободы за нападение на учительницу, недавно побывала на первом длительном свидании с сыном в Бобруйской колонии.

На свидании разрешили побыть только маме.

– Я не стала уточнять, почему, потому что мы вообще не знали, как это все происходит, – рассказала Алина Зенкевич «Белорусскому партизану». – Можно ли родителям вдвоем оставаться на длительное свидание – будем узнавать уже в следующий раз.

Мы провели сутки вместе с сыном. О чем говорили? Обо всем, что накопилось за это время. Как дела, как близкие, сын рассказывал про ребят, которые вместе с ним отбывают наказание, как осваивается.

Конечно, там тяжело. Но он старается адаптироваться. Рад, что его перевели в 10-й класс, ему нравится учиться.

О том, как складываются отношения с администрацией колонии, он ничего не рассказывает. Говорит, держусь, скоро будем вместе, других вариантов нет… В этом смысле он как партизан – все нормально, будем держаться…

Это было наше первое большое свидание после очень большого перерыва, что мы не виделись. Мы оба были очень рады. Наконец можно было обняться, посидеть вместе. Это такое счастье!

Я привезла с собой его любимую домашнюю еду. В комнате свиданий есть условия, чтобы ее разогреть. Естественно, спрашивала, как кормят в колонии. Сын говорит, что нормально, ему хватает, дают и молочные продукты, творог. Мы очень переживали, потому что в следственном изоляторе молочных продуктов вообще не было, и передавать их было нельзя. Даже сгущенку!

Донат похудел, конечно. Наверное, это еще и нервное – все же новые условия, адаптация…

Он много расспрашивал, как у нас дела, у кого что случилось, какие новости. Говорит, что очень скучает по всем. Переживает, конечно, за нас с отцом. Еще не понятно, кто в этой ситуации родитель – он или мы с мужем…

Полегчало ли мне после этого свидания? Очень тяжело было расставаться, оставить его там…

Следующее длительное свидание, если все будет хорошо, состоится только через три месяца. Правда, ребенок написал, что может быть какой-то новый отсчет, так что пока ждем разъяснений…

Донату разрешено несколько раз в месяц звонить нам. В колонии есть какой-то график, сын заранее в письме обычно сообщает, когда примерно позвонит. И мы тогда ждем. Телефонный разговор – около пяти минут.

Так мы и живем теперь – от звонка до звонка, от свидания до свидания…

Донат верит, что скоро все это закончится, и мы снова будем вместе.